天冷 手腳更冰冷…穿襪子也暖不起來！中醫授按壓3處虛寒退散

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫師提醒，薑湯不是人人適合飲用，適度泡腳可促進血液循環，改善手腳冰冷狀況。圖／123RF
中醫師提醒,薑湯不是人人適合飲用,適度泡腳可促進血液循環,改善手腳冰冷狀況。圖/123RF

寒冬氣溫驟降，血液循環不佳時，最容易出現手腳冰冷，甚至腳冰到睡不著，穿襪子也沒用。中醫師曾馨儀指出，長期手腳冰冷的人，主要是因為氣血不順暢，有些人會喝薑湯取暖，但不是人人適合飲用，特別是體質偏「陰虛火旺」者，吃多反而會更上火。

曾馨儀表示，容易手腳冰冷的族群，包括虛寒體質、女性、老人、慢性病患者。女性受到雌激素影響基礎體溫，且女性普遍肌肉量較低、基礎代謝率較慢，加上骨架小散熱快，較難維持末梢溫度。而男性若長期手腳冰冷，則常見於肥胖、久坐少動患有三高慢性病的族群，多與血液循環與代謝功能不佳有關。

有些人直接把手腳冰冷歸為「虛寒」，盲目飲用薑湯、麻油雞、薑母鴨，有些中藥材組合容易助熱，吃多易上火、失眠或腸胃不適等。曾馨儀說，中醫調理手腳冰冷，要先了解是哪一種類型，才能對症調理。每個人身體狀況多樣，有寒有熱，辨識體質能找出根本原因。

中理論點四種冷：

1.寒厥（真虛型）：此為典型的「虛寒」，伴隨面色蒼白、精神疲倦，屬於真正的陽氣不足，治療以溫補為主。

2.熱厥（假冷型）：手腳冰冷但身體燥熱，可能伴隨著口乾、便祕、舌苔偏黃，屬實熱體質，盲目進補反而加重不適。

3.痰厥（濕重型）：體內代謝廢物與溼氣堆積，常見胸悶、痰多，身體沉重感。

4.氣鬱（壓力型）：肝氣鬱結，常見於壓力大、情緒緊繃族群，伴隨煩悶、心悸或兩側頭痛。

除了食補，不少民眾會透過足浴包來改善手腳冰冷，曾馨儀建議，泡腳時間以晚間7至9點為佳，此時有助於放鬆神經、提升睡眠品質。水溫應控制在38至43℃之間，以「熱而不燙」為原則，泡腳不宜超過30分鐘，至額頭微微出汗即可。另要注意，空腹、餐後不宜泡腳；嚴重高血壓、心臟病者不適合頻繁泡腳。

日常生活中，可透過穴位保養輔助改善，曾馨儀表示，可於泡腳後輕柔按摩關元穴、八風穴、湧泉穴，幫助促進循環、改善下肢冰冷。

關元穴：肚臍正下方3寸處，幫助活絡身體去寒氣。

八風穴：位於雙腳的指縫之間，左右腳各有4個點，長期按摩可幫助改善下肢冰冷問題。

涌泉穴：位於第2、3趾縫與足跟連線的前1/3 處，按壓此穴可讓手腳溫暖。

體質 虛寒 族群

