「消防模範生」詹能傑曾赴日精進全方位技能！愛家男人殉職留妻女獨行

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

玉山零下6.8度 群峰明顯霧凇結冰！絕美銀白世界再現

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，玉山群峰3000公尺以上地區有明顯的霧凇及結冰現象發生。圖／中央氣象署提供
強烈大陸冷氣團影響，玉山群峰3000公尺以上地區有明顯的霧凇及結冰現象發生。圖／中央氣象署提供

受強烈大陸冷氣團影響，玉山氣象站今天雖無降雪，但玉山群峰3000公尺以上地區有明顯的霧凇及結冰現象發生，中央氣象署提醒山友，上山前務必做好防滑措施。

根據中央氣象署觀測資料顯示，玉山風口今天清晨4時30分只有零下6.8度，為全台最低溫，玉山測站也只有零下5.5度。

