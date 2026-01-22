打破高齡迷思 85歲翁仍做腹膜透析成「模範腎友」
新竹台大分院腎臟內科醫師楊忠煒與腹膜透析團隊日前為年逾85歲的喻姓老翁舉辦生日慶祝。喻姓老翁是腹膜透析室年紀最長的病人，接受治療已滿3年，仍維持良好的生活品質，以堅毅與樂觀態度打破「高齡不適合腹膜透析」的迷思，是位模範腎友。
新竹台大分院指出，喻翁在治療過程中始終保持積極心態，讓其他病人深受鼓舞。許多人誤以為高齡就不能接受腹膜透析，或擔心洗腎會失去自由，無法旅行。但喻翁的經驗正好顯示出，透析能讓病情穩定並維持自主生活。去年，喻翁更在醫療團隊協助下規畫藥物與治療處方，遠赴海外兩周探親，盡情享受旅遊與家人團聚時光。
楊忠煒說明，根據2023台灣腎病年報，國內腎臟病盛行率約12%，透析人口已突破9萬人。透析方式主要包含血液透析與腹膜透析。血液透析需固定到醫院治療，生活時間較受限制；腹膜透析俗稱「洗肚子」，可在家操作，彈性高，但須注意清潔與感染預防。
楊忠煒說，是否要採用腹膜透析，其治療選擇應依病人的身體狀況與生活型態，與醫療團隊討論後決定，找到最合適的方案。新竹台大分院腹膜透析團隊表示，醫療不僅是延續生命，更是協助病人保有尊嚴與自主。喻爺爺的故事展現了高齡病人的韌性與智慧，體現本院「以病人為中心」的專業精神，也為同樣接受透析的病人帶來鼓舞與支持。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言