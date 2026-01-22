打破高齡迷思 85歲翁仍做腹膜透析成「模範腎友」

新竹台大分院腎臟內科醫師楊忠煒與腹膜透析團隊日前為年逾85歲的喻姓老翁舉辦生日慶祝。喻姓老翁是腹膜透析室年紀最長的病人，接受治療已滿3年，仍維持良好的生活品質，以堅毅與樂觀態度打破「高齡不適合腹膜透析」的迷思，是位模範腎友。

新竹台大分院指出，喻翁在治療過程中始終保持積極心態，讓其他病人深受鼓舞。許多人誤以為高齡就不能接受腹膜透析，或擔心洗腎會失去自由，無法旅行。但喻翁的經驗正好顯示出，透析能讓病情穩定並維持自主生活。去年，喻翁更在醫療團隊協助下規畫藥物與治療處方，遠赴海外兩周探親，盡情享受旅遊與家人團聚時光。

楊忠煒說明，根據2023台灣腎病年報，國內腎臟病盛行率約12%，透析人口已突破9萬人。透析方式主要包含血液透析與腹膜透析。血液透析需固定到醫院治療，生活時間較受限制；腹膜透析俗稱「洗肚子」，可在家操作，彈性高，但須注意清潔與感染預防。

楊忠煒說，是否要採用腹膜透析，其治療選擇應依病人的身體狀況與生活型態，與醫療團隊討論後決定，找到最合適的方案。新竹台大分院腹膜透析團隊表示，醫療不僅是延續生命，更是協助病人保有尊嚴與自主。喻爺爺的故事展現了高齡病人的韌性與智慧，體現本院「以病人為中心」的專業精神，也為同樣接受透析的病人帶來鼓舞與支持。