AI成情緒出口卻難取代真人心理師：過度依賴恐加深孤獨
近年來AI聊天機器人以「隨時在線、邏輯清晰、不帶批判」的特性，成為許多民眾的情緒出口、排解孤單的好夥伴。諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇表示，AI雖能即時提供承接、回應，但仍無法幫助人類建構所需的深層情感連結與歸屬感，民眾若將AI視為關係的替代品，長期可能加劇對虛擬角色的依賴，進而影響到真實的人際關係，造成更深層次的孤獨感。
現在常見民眾以AI作為處理心理議題的工具，胡延薇說明，AI朋友／伴侶的即時傾聽和回饋，短期可能可緩解情緒的不適，並從與AI的對談中感覺到支持。加上AI並非真人，不用擔心他人眼光，也讓人有機會抒發內在深層感受。
諮心全聯會理事陳劭旻解釋，雖然AI能發揮依定程度支持的功能，但過度依賴AI也可能造成負面的影響。若以與AI的對談取代真人互動，導致的結果是現實的人際關係因此弱化，反而加深個人的孤立感；此外，AI提供的資訊只是對提問者資訊的分析，但看似中立客觀的立場、及過度肯定的回應，可能使某些個人的觀點獲得認證而變得根深蒂固。
陳劭旻進一步說明，例如某個使用者輸入「我覺得某一個人很自私，讓我不想要跟他互動」，由於AI傾向肯定使用者的觀點，因為回應上只會告訴民眾「你的分析完全確認」、「你所看到的事情很真實」，讓使用者以為自己的判斷是真的，甚至真的失去反思的機會。
諮心全聯會諮商心理師張祐瑄建議，面對AI時代，更需要在科技與現實間取得平衡，民眾需要更有意識地使用AI，若希望運用它作為輔助或促進心理健康工具，則建議可採取以下策略。
訂定清晰的使用界線：在涉及情感性的互動當中，將AI作為生活的輔助工具，視為整理思緒的「日記」，而非情感連結的替代品。
鼓勵朝向現實的「轉譯」：鼓勵使用者能在AI上練習表達，但最終這些語言能夠動轉化為與真人的溝通，增加有溫度的社交連結。
建立AI的視讀能力：理解AI的建議是基於大數據學習所衍生的產物，使用者應保持警覺與批判性，不將AI資訊視為完全可靠的專業依據，不盲從其建議，避免因錯誤資訊而影響心理認知或重要決策。
「諮商也許不完美，但卻是真實的。」張祐瑄解釋，心理師在支持的同時，也能提供不同意見的反饋；與心理師磨合並達到理解的過程，也是在學習如何與人建立真實且良好的人際關係。
民眾若有情感的需要，短期仍可從AI尋求支持，但若有重大的情緒困擾，仍然建議尋求諮商等專業資源求助。
