「消防模範生」詹能傑曾赴日精進全方位技能！愛家男人殉職留妻女獨行

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊，無論是跟團或自由行，守時都是相當必要的條件。近日有台灣人搭乘郵輪日本宮古島旅遊，因錯過下船通關時間，竟致電台灣駐外館處，要求入境審查人員回港口幫忙辦理入境手續，避免後續行程泡湯。台北駐日經濟文化代表處那霸分處無奈回絕，提醒國人出遊「該遵守的時間規定切不可忘記」。

這起烏龍事件發生在去（2025）年12月14日，那霸分處接獲國人緊急求助電話，表示他們搭乘郵輪抵達宮古島，卻錯過規定的下船通關時間，導致無法入境。旅客心急如焚，希望代表處能出面，請已撤離的日本入境審查人員特地回到港口為他們辦理手續。

那霸分處無奈回覆，入境審查人員在規定的通關時間結束後即會撤離，並不會為個別錯過時間的旅客回港服務。該名國人轉而要求代表處聯繫當地警察上船協助，孰料郵輪內部屬於「船旗國領土」，並非日本境內，日本當地警察也無法登船執法。若有緊急情況必須下船，旅客只能尋求船上負責入境申報的相關人員協助處理。

為釐清郵輪旅客通關作業程序，那霸分處特別向日本出入國管理局那霸支局洽詢後獲悉：未在規定時間內辦理入境手續的旅客，將被視為「放棄上陸（入境）資格」。入國審查人員會根據郵輪提供的名單，針對未辦理入境的乘客發出正式文件「不上陸通知書」，證明該旅客已放棄在這趟行程中停靠日本各港口的下船資格。這份通知書一旦發出便無法撤回，除非有緊急醫療狀況等特殊需求，才能由郵輪人員向出入國管理局提出專案申請。

他強調，搭乘郵輪的旅客務必注意，此規定與搭乘飛機相同，停靠日本的第一個港口就必須完成入境通關手續。一旦錯過，之後停靠日本其他港口都將被限制下船，只能全程待在船上享受船內設施，駐外代表處不便協助錯過規定時間的國人向相關單位提出通融要求。

那霸分處也再次提醒國人，春節假期將至，無論是搭機／船報到、入出境通關、訂房入住、活動入場，或是用餐、租車的取車還車，所有時間規定都切記不可忘記。

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

