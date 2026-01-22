外送平台搶攻年節商機 特力屋上線Uber Eats foodpanda主打微型年菜

年節消費型態快速轉變，從居家修繕即時補貨到小份量年菜、熱炒外送崛起，外送平台成忙碌消費者春節採買與圍爐的新解方，展現過年採購的新趨勢。

瞄準開春前除舊佈新需求，特力屋即日起進駐Uber Eats App，全台63家門市（不含內湖與新竹店）同步上線，涵蓋本島及金門、澎湖離島，提供橫跨20大類、超過3,800款居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾、園藝收納及各式生活用品，並針對破千項商品推出優惠，最低4.3折起，讓消費者採買更便利、價格更實惠。

根據Uber Eats平台數據，2025年非生鮮零售外送訂單量年成長逾3成，即時零售需求持續升溫。此次合作進一步擴大平台非生鮮綜合品類版圖，強化居家生活即時外送服務。面對年節採買與居家整理高峰，透過Uber Eats就能解決臨時急用需求，輕鬆掃除佈置迎新春。

而隨著小家庭與單身族成為主流，年節餐桌型態正出現結構性轉變。foodpanda數據顯示，春節期間1～2人份小份量年菜年增約2成，即訂即食的「微型年菜」成為圍爐新選擇。今年foodpanda攜手全聯、家樂福及美福食集等夥伴，推出多達200款名店料理，網羅欣葉台菜、晶華酒店、北投老爺酒店、錦霞樓與刁民酸菜魚等，從佛跳牆、紅蟳米糕到酸菜魚一應俱全。

同時，春節熱炒外送需求升溫，訂單平均成長近2成，觀察訂單發現北部偏好鳳梨蝦球、蔥爆牛肉與客家小炒；中部青睞炒菠菜、菜脯蛋與蝦仁炒飯；南部則以五更腸旺、三杯雞與蒜泥白肉居冠，展現地域口味差異，也展現現代年節飲食「少量、快速上桌」的新型態。

此外，2025年春節期間日系與歐美料理訂單年增逾3成，壽司、拉麵、披薩與炸雞成為年節新黑馬，也顯示年夜飯從「一定要吃什麼」轉向「想吃什麼就吃什麼」。迎接新春，foodpanda即日起至1月31日推出限時優惠，指定餐廳輸入優惠碼「天天爽」享美食外送6.5折。 超過3,800款五金工具、居家修繕、收納家飾等特力屋商品皆可透過Uber Eats App點購。圖／Uber Eats提供 foodpanda觀察2025年春節期間，日系與歐美料理訂單年成長破3成，躍升年節餐桌新主流。圖／foodpanda提供 foodpanda春節攻小家庭、單身過年藍海商機，微型年菜與熱炒成新趨勢。圖／foodpanda提供