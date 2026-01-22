快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

霍諾德徒手、無防護攀台北101 被問「爬到一半怎上廁所？」實情公開

聯合新聞網／ 綜合報導
自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）
自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）24日將來台灣，以徒手、無防護的方式，攀爬高度508公尺的台北101外牆，Netflix將進行全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），這場國際級的活動已引發各界關注。

然而，許多網友好奇攀岩不只要花上好幾個小時，甚至要花好幾天的時間，過程中若想要上廁所該怎麼解決，而霍諾德也公布解答了，他表示，會先將排泄物裝在自己隨身的袋子裡，最後再拿去丟垃圾桶。

GQ Taiwan的YouTube頻道曾po出霍諾德接受訪問的影片，有網友好奇問他，「攀岩過程可以直接上廁所，讓尿液等排泄物下墜，反正不要滴到人就好嗎？」

霍諾德坦言，過去60、70年代大家真的都是那樣做，「直接拉在牛皮紙袋裡，再從山壁上丟下去」，但現在這樣做可能會引發公憤，所以萬萬不可，應該要全部包好。

霍諾德說，他會先上在袋子裡，把袋子綁好，或用封箱膠袋捆好，包成一小坨再塞到已經喝完的水壺裡，然後將它們吊在裝備包的下方跟著他繼續往上攀，最後下山後再丟進垃圾桶裡。

霍諾德這次來台灣挑戰徒手攀爬台北101，他認為，以101的窗沿條件，他的手指與臂展是能克服的。事實上他也曾勘查過杜拜哈里發塔，但因為哈里發塔的外牆太滑，而且都是玻璃結構，反而攀爬不易。

延伸閱讀

徒手攀岩大神Alex Honnold 周六征服101！賈永婕發2禁令懇請大眾配合

Alex Honnold赤手獨攀台北101！1/24直播前對冒險熱愛的真摯告白

徒手攀101地表最強男人 從「偷開」廂型車逃學開始

過年大掃除舊拖把怎麼丟？ 環保局揭正確方法 1步做錯罰6千

相關新聞

旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查

台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景...

兩波冷空氣接力逼台！大雨持續到明晨 周末放晴回暖這時又變天

目前受到強烈大陸冷氣團影響，各地都有明顯低溫出現，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，明天開始回溫且持續至下周一，下周...

她怨網購書籍「內頁竟要自己剪」 內行急阻：這是毛邊收藏版

一名女網友昨(21)日在Threads發文抱怨，從博客來訂購書籍後，打開卻發現書頁的邊緣未裁切，閱讀時必須從夾縫中看文字，直呼「買一本書為什麼要買家自己剪？」貼文曝光後引發大批網友留言，多數網友為原PO釋疑，表示這其實是張愛玲毛邊收藏版。

旅客務必提早安排行程！台北車站下午「無差別攻擊演練」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府與交通部今天下午2時至3時將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細...

今年首次爆發X級太陽閃焰 台北天文館曝北緯45°可能有極光

太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日首次爆發X1.9級閃焰。台北天文館表示，太陽目前仍處於第25周期的活動高...

這波強烈冷氣團2特性折磨人 今天台灣持續凍番薯又雨綿綿

台北氣象站昨晚10時氣溫降到11.9度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，正式達標強烈大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。