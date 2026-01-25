財神爺來了！114年11-12月期統一發票今開獎 雲端發票記得要歸戶

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票開獎。圖／AI生成
114年11-12月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。領獎期間為115年2月6日至115年5月5日。

財政部賦稅署在114年7月1日宣布，114年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，也就是每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6,030組增加至326萬6,030組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，以享有更多中獎的小確幸。

另，依營業稅法規定，統一發票給獎經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，估計115年可增發獎金約25.5億元，若全部以雲端發票專屬獎500元換算，全年可增開約510萬組，也就是每期增開約85萬組。

財政部賦稅署表示，統一發票9、10月期電子及雲端發票中獎金額亮眼，顯示雲端發票已成趨勢。隨著訂閱制經濟盛行，Apple、Google、Netflix等境外電商均已在台開立雲端發票，但多以註冊E-mail作為載具，若未完成歸戶，恐錯失中獎通知。賦稅署提醒民眾下載統一發票兌獎APP，完成手機條碼及跨境電商電子郵件載具歸戶，並設定領獎帳戶，即可自動對獎、即時領獎，確保不漏接任何中獎機會。

