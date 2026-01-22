念珠菌反覆感染好苦惱…藥師建議暫停3飲食、性行為 一定要完成療程

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
女性感染念珠菌期間應避免性行為，也應減少飲酒、喝咖啡、食用刺激性飲食。示意圖／ingimage

陰道黴菌感染是女性常見問題，其中以「念珠菌感染」最為普遍。女性尿道短、位置鄰近陰道與肛門，若清潔習慣不當、性行為頻繁或免疫力下降，都可能讓黴菌趁虛而入。藥師提醒，念珠菌治療期間應避免喝酒、喝咖啡、吃刺激性食物，如辣椒等，以及暫停性行為，以幫助藥效發揮。

根據統計，約七成五的女性一生中至少會感染一次念珠菌，少部分人則會反覆發作；更年期女性因女性荷爾蒙下降，陰道黏膜變薄、保護力減弱，也更容易出現反覆感染。

造成陰道黴菌感染的主因，多為白色念珠菌，常見症狀包括外陰搔癢、灼熱感、白色凝乳狀分泌物，部分患者還可能伴隨解尿不適。治療需依感染嚴重程度與是否反覆發作來決定用藥方式。若屬於輕度、首次感染，醫師通常會建議使用四至七天的抗黴菌藥物；若屬反覆性或症狀較明顯的感染，療程可能需延長至七至十四天，以確保黴菌完全清除。

台北醫學大學附設醫院藥劑部的用藥指引指出，治療念珠菌感染時，「按時、按量完成療程」相當重要。不少患者在症狀稍微改善後便自行停藥，容易導致感染未根除，甚至增加抗藥性風險，使後續治療更為困難。除了口服藥物外，也可依醫師評估搭配陰道栓劑或乳膏等局部治療，透過口服與局部雙管齊下，提高治療成功率。

用藥期間，建議多補充水分，並避免酒精、咖啡、辛辣食物等刺激性飲食，以減少局部不適。同時也應留意感染危險因子，如糖尿病患者血糖控制不佳、長期使用廣效型抗生素、免疫功能低下或使用某些避孕器具，都可能增加念珠菌滋生的機會。

在預防上，避免不安全性行為、減少過度清潔私密處、穿著透氣棉質衣物、避免長時間潮濕環境，都是降低復發風險的關鍵。若症狀反覆出現，應及早就醫，由醫師評估是否需要調整或延長治療策略，才能有效擺脫念珠菌感染的困擾。

