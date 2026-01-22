排氣設備不是有裝就好！桃市餐飲油煙新制上路 不符標準最重罰5萬

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今宣布全面加強餐飲業油煙管理制度，未來將明訂集氣效能量化標準及設備維護紀錄要求，並規畫一年輔導期，明年1月1日起正式施行。圖／桃園市環保局提供
餐飲油煙常引發民怨，桃市府今宣布全面加強餐飲業油煙管理制度，未來防制措施將從「只要有裝設備」提升為必須裝得有效、用得正確且定期保養，明訂集氣效能量化標準及設備維護紀錄要求，並規畫一年輔導期，明年1月1日起施行。

環保局長顏己喨指出，桃園市於去年推動「食在淨煙」專案，已累計輔導536家餐飲業者，其中392家完成油煙防制設備設置，整體裝設率達73.1%；同期間餐飲油煙相關陳情案件較前一年下降5.3%。數據顯示，設備是否有效運作與正確操作，是降低油煙擾民的關鍵因素。

顏己喨說，過去法規僅要求設置集氣或排氣設備，卻未明訂效能指標，導致部分業者「有設備卻無效果」。此次修法的核心在於「量化標準、納入日常管理」，不僅規範設備必須達到實際集氣效能，也要求業者透過定期保養與操作紀錄，確保防制效果不隨時間衰退。

環保局指出，新制主要適用於油煙影響較高的餐飲業者，包括位於住宅區座位數30個或營業面積100平方公尺以上、商業區座位數100個或營業面積200平方公尺以上的店家，以及經民眾陳情並查證有油煙或異味散布情形者。

上述業者若未依規定設置或確實維護油煙防制設備，將依「桃園市餐飲業空氣汙染防制設施管理自治條例」第5條，先行通知限期改善，屆期未改善者，處5000元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

環保局表示，依新公告規定，上吸式氣罩集氣流速須達每秒0.5公尺以上，集氣面需向外延伸至少15公分，且與鍋具上緣距離不得超過120公分；側吸式氣罩集氣流速須達每秒3公尺以上，水平距離不得超過45公分，集氣面積需涵蓋烹飪區域30%以上。此外，不論採用靜電集塵器、洗滌設備、活性碳或臭氧處理系統，皆須至少每月清洗或保養一次，並詳實紀錄操作數值及耗材更換情形，供環保局稽查查驗。

環保局強調，餐飲油煙防制不僅是法規要求，更直接關係員工工作環境與周邊居民的生活品質。為協助業者順利接軌新制，環保局將於施行前一年透過餐飲業工會加強宣導，逐一盤點受影響店家，提供設備設置與維護指引，協助業者一次到位完成改善。

