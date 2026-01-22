快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

2026台灣燈會培訓百名禮賓大使 熟讀嘉義文史

中央社／ 嘉義縣22日電

為做好2026台灣燈會禮賓接待及導覽工作，嘉義縣府於1月13日至1月16日舉辦4天培訓活動，幫助近百名禮賓大使提升專業能力，並熟讀在地文史，為即將到來的燈會提供優質服務。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，燈會禮賓大使由嘉義市觀光導遊協會及崇仁醫護管理專科學校、嘉義縣市多所大專院校近百人共同組成，並邀連續6屆參與台灣燈會接待經驗團隊，進行人員培訓指導與執行燈會接待工作。

縣府說，4天培訓活動課程包括「接待外語」、「導覽要領指導」、「燈區作品介紹」、「外賓接待禮儀」、「美姿美儀」、「嘉義文史」、「急救方法」及「消防知識」等。

縣府強調，「嘉義文史」被列為本次訓練核心，由文史老師帶領學員，從古稱「諸羅」的篳路藍縷，到如今農工並進的「新嘉義」轉型歷程，並將這些豐富歷史故事轉化為生動的導覽內容。讓學員能夠將生硬文史資料與燈區策展理念結合，在燈會期間展現出嘉義文化獨特魅力，提供優質的服務。

縣府誠摯地邀請各地遊客，3月3日至3月15日來「嘉」體驗盛大的燈光饗宴，共同見證嘉義文化之美與燈會的璀璨魅力。

嘉義 台灣燈會 魅力

延伸閱讀

民主聖地地標嘉義中央噴水圓環 農曆年前修繕完工期曝

民進黨南部三縣市正式提名 現任首長見證象徵傳承

影／民進黨正式提名蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆 參選嘉義、台南、高雄首長

影／韓國綜藝節目「生存王2」嘉義殺青 金鍾國：吃美食刷卡找不到店

相關新聞

旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查

台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景...

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

出國旅遊，無論是跟團或自由行，守時都是相當必要的條件。近日有台灣人搭乘郵輪至日本宮古島旅遊，因錯過下船通關時間，竟致電台灣駐外館處，要求入境審查人員回港口幫忙辦理入境手續，避免後續行程泡湯。台北駐日經

兩波冷空氣接力逼台！大雨持續到明晨 周末放晴回暖這時又變天

目前受到強烈大陸冷氣團影響，各地都有明顯低溫出現，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，明天開始回溫且持續至下周一，下周...

她怨網購書籍「內頁竟要自己剪」 內行急阻：這是毛邊收藏版

一名女網友昨(21)日在Threads發文抱怨，從博客來訂購書籍後，打開卻發現書頁的邊緣未裁切，閱讀時必須從夾縫中看文字，直呼「買一本書為什麼要買家自己剪？」貼文曝光後引發大批網友留言，多數網友為原PO釋疑，表示這其實是張愛玲毛邊收藏版。

旅客務必提早安排行程！台北車站下午「無差別攻擊演練」

台北市1219隨機攻擊案後，北市府與交通部今天下午2時至3時將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細...

今年首次爆發X級太陽閃焰 台北天文館曝北緯45°可能有極光

太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日首次爆發X1.9級閃焰。台北天文館表示，太陽目前仍處於第25周期的活動高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。