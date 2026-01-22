第三跑道建設推進 桃機朝2045年客運8,380萬人次邁進

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應春節返鄉與出國旅遊人潮高峰，交通部長陳世凱前往桃園機場視察工程進度時宣布，桃園機場第三跑道臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，將新增16個航機停機位；此外，第三跑道為桃園航空城計畫的核心建設，未來完工後，桃園機場每小時航機起降架次，將由現行的50架次提升至80至90架次，大幅強化整體營運與服務能力，將配合第三航廈與衛星廊廳等相關建設，朝2045年客運量8,380萬人次、貨運量385萬噸、年起降43.5萬架次目標邁進。

機場公司指出，隨著國際旅運快速回溫，國籍航空擴增機隊並陸續開闢新航線，桃園機場停機位需求明顯增加。臨時過夜機坪啟用，不僅能立即補足停機空間，也能在未來第三跑道全面施工期間，降低工程對機場營運的影響。對旅客而言，新增停機位代表航機不必長時間等待空位，可有效降低在地面作業延誤風險，提高航班準點率，轉機旅客也能有更穩定的銜接時間。

第三跑道臨時過夜機坪工程採用「滑模攤鋪機」施工，以自動化方式一次完成鋪設、振實、成型與找平等4道工序，每日可完成1,811平方公尺，人力需求大幅降低，約可節省5至8倍人力，在確保品質與安全前提下，加快公共建設完成速度。

陳世凱表示，春節是國人一年中最重要的返鄉與出遊時刻，他已要求機場公司確保空側安全，如期於1月30日全面啟用16個停機位。同時，隨著臺美關稅談判完成，貨運需求大幅增加，加上春節期間客運需求，臨時過夜機坪啟用將可提升桃園機場營運調度能力。

陳世凱說，三大國籍航空公司預計今年將引進22架新型廣體客機（華航（2610）、星宇（2646）各10架、長榮2架），並陸續開闢新航線或增加航班，例如長榮航空（2618）即將開航美國首都華盛頓DC、星宇航空預計開航歐洲、中華航空增加紐約航班等。為因應新機引進與航班增加，桃園機場已啟用第三航廈北廊廳8個營運停機位，臨時過夜機坪則新增16個停機位，可全力支持航空公司擴大服務能量，同時提供旅客更好的服務體驗。

陳世凱指出，他近一個月內三度蒞臨桃園機場，見證第三航廈北廊廳啟用、航廈最後一根弧樑完成安裝及第三跑道臨時過夜機坪即將完工啟用，顯示各項重大工程正按部就班推進，國家的大門正穩健邁向未來。他期勉機場公司配合民航局加速用地取得，並會同高公局與工程團隊以最專業負責的態度，在兼顧工期與工安原則下，積極趕辦後續工程。

第三跑道為桃園航空城計畫的核心建設，未來完工後，桃園機場每小時航機起降架次，將由現行的50架次提升至80至90架次，大幅強化整體營運與服務能力，將配合第三航廈與衛星廊廳等相關建設，朝2045年客運量8,380萬人次、貨運量385萬噸、年起降43.5萬架次目標邁進，讓國人出入國門更便利、物流更順暢，也為臺灣整體經濟發展注入新動能。

