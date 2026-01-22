快訊

彌勒佛加持！高雄籤上籤彩券行開出1,200萬頭獎 越南籍移工翻身

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
高雄籤上籤彩券行彌勒佛（台彩提供）
高雄籤上籤彩券行彌勒佛（台彩提供）

台彩今宣布今年全國首位刮出「1,200萬大吉利」頭獎，獎落高雄市籤上籤彩券行，中獎人是位年輕越南籍男性移工

台彩表示，根據代理人林小姐轉述，當天有3名越南籍客人一起來彩券行買刮刮樂，其中1人連續買好幾張「1,200萬大吉利」，刮到最後一張時，他抬頭看到店裡供奉的彌勒佛笑得燦爛，突然靈機一動，一手拿著刮到一半的「1,200萬大吉利」，另一手輕摸彌勒佛的肚子，用不太標準的中文虔誠地說:「希望這張讓我中大獎」，沒想到竟幸運刮中頭獎1,200萬元！

代理人林小姐開心表示，原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的。

