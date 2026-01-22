快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

兩波冷空氣接力逼台！大雨持續到明晨 周末放晴回暖這時又變天

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
目前受到強烈大陸冷氣團影響，各地都有明顯低溫出現，大雨還是會持續，基隆北海岸、宜蘭注意大雨，整個北部地區、東半部地區持續感受濕冷。本報資料照片
目前受到強烈大陸冷氣團影響，各地都有明顯低溫出現，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，明天開始回溫且持續至下周一，下周二開始又會有另外一波冷空氣影響，所以接下來天氣變化就是兩波冷空氣影響。

這波冷空氣比較明顯是有濕空氣影響，林伯東表示，目前中部以北受到雲系影響，感受比較濕冷的天氣。尤其基隆北海岸、宜蘭有明顯的對流回波影響，斷斷續續有些降雨，氣象署已發布大雨特報，這樣的雨勢持續到明天白天才會緩和下來。

今天清晨低溫，林伯東表示，主要在台北、桃園、新竹大約10度左右，苗栗以北、宜蘭、金門持續有10度左右低溫，馬祖6度左右，最低溫是連江的南竿5.7度。

林伯東表示，今天到明天清晨大雨還是會持續，基隆北海岸、宜蘭注意大雨，整個北部地區、東半部地區持續感受濕冷。台北、宜蘭整天寒冷，大約10至15度左右，且有可能出現10度左右低溫。而2000公尺左右高山有可能出現零星降雪情形。

中部和南部天氣大致上穩定，但是林伯東表示，早晚寒冷，清晨注意低溫情形，3000公尺高山也是有可能降雪情形發生。花東地區早晚寒冷，14至18度左右，3000公尺以上高山也是有可能降雪的情形。

明天白天至周六，林伯東表示，冷空氣慢慢減弱，天氣轉趨穩定，就會受到輻射冷卻影響。北部、宜蘭逐漸回溫，局部可能有些低溫，慢慢轉為早晚冷的天氣，溫度11至19度，整體雨勢緩和下來。中南部也是逐漸回溫，12至24度左右。花東地區也是逐漸回溫的狀態，早晚比較寒冷，14至21度左右。

林伯東表示，周日至下周一整體來說轉為偏東風，西半部地區天氣比較穩定，東半部地區受到偏東風影響，可能會有降雨情形。一樣是冷空氣減弱當中，所以整體溫度相較明天、周六都有慢慢回升趨勢。

下一波冷空氣影響，林伯東表示，大概是下周二至下周三，這波冷空氣強度大概是東北季風，但是整體來說水氣偏多，北部地區和宜蘭又會轉為濕涼天氣，13至18度，降雨增多。中部地區在山區降雨也會慢慢增多起來，早晚14度左右，白天高溫25度左右。南部地區也會有些轉涼的感覺，16至26度左右。花東地區早晚比較冷，16至22度左右，降雨也有增加情形。

林伯東表示，今天到明天持續會有10度以下低溫，中南部近山區可能在早晚有10度左右低溫。沿海有強風情形，桃園、新北一直到台南地區，還有台東地區、恆春半島，海面風浪比較大，海邊活動注意安全。

中央氣象署發布大雨特報，影響時間為今天上午至晚上，東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

下周二至下周三。圖／中央氣象署提供
今天至明晨天氣。圖／中央氣象署提供
今天清晨溫度分布。圖／中央氣象署提供
周日至下周一天氣。圖／中央氣象署提供
明天至周六天氣。圖／中央氣象署提供
