春節食安 竹市免費發放過氧化氫簡易試劑
新竹市政府今天表示，為守護春節期間飲食安全，推動「食品安全簡易試劑」免費領取活動，針對常見於豆製品及其他加工食品中的「過氧化氫」，提供民眾居家檢測試劑。
新竹市衛生局發布新聞稿表示，過氧化氫依法不得違規使用於食品中，屬於食品安全的重要監測項目，尤其在豆製品、米麵及部分加工食品中更須特別留意。民眾可透過簡易試劑自行進行初步檢測，提高對食品安全的警覺與防護能力。
竹市衛生局表示，即日起開放免費領取「過氧化氫簡易試劑」，民眾可於上班日上午9時至下午5時，前往衛生局10樓服務台或各區衛生所索取，數量有限共600份，發完為止。
有關檢驗步驟，衛生局指出，首先是取少量未經烹煮的食品（如豆製品、米麵及部分加工食品），切成小塊以便檢測，接著將過氧化氫簡易試劑滴入食品中1至3滴，留意顏色或反應變化，並依試劑說明書判讀結果。
衛生局提醒，如在操作過程中有任何疑慮，可撥打衛生局專線03-5426847。若檢測結果疑似陽性，民眾可提供檢體來源給衛生局，由專業人員抽驗確認，必要時依法對食品製造業者進行告發。
