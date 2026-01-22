研究：年輕癌症倖存者 恐將加速老化

癌症康復後卻更快變老？美國癌症研究指出，年輕癌症倖存者普遍存在加速老化，除了與認知功能下降有顯著關聯，也會對注意力、記憶力及資訊處理速度產生負面影響。專家強調，透過改善飲食、增加運動與戒菸等健康生活習慣，或許能預防加速老化的現象。

倖存者老化跡象

《今日科學》報導，羅徹斯特大學威爾莫特癌症研究所發現，年輕癌症倖存者相較未罹癌的同齡人更早出現老化跡象，其不僅身體細胞發生變化，甚至會影響記憶、專注力及資訊處理速度的大腦能力。

事實上，無論接受過什麼特殊治療，癌症倖存者都可能出現較快的生物老化跡象。研究發現，化療可能會損害細胞並改變DNA，進而導致記憶力與專注力下降，並影響學業與職涯發展。

目前，科學家正致力於確立老化開始的時間點，旨在開發更早期的干預措施，以提升癌症倖存者的長遠生活品質。此外，如果年輕人有更健康的生活習慣，也有可能預防加速老化的現象。

生物老化指標

《當代兒科期刊》指出，根據生物年齡的估計，科學家發現加速老化現象與大腦功能的衰退密切相關，特別在注意力、處理速度和記憶力等神經認知上表現更差。由此可見，癌症治療對人體造成的長遠影響甚至會改變其生命軌跡。

如今，生物老化指標可用於識別高風險族群，而透過改善營養、運動與生活作息來逆轉相關影響，將可為未來提升康復者的生活品質提供重要的干預方針。

