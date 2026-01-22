旅客務必提早安排行程！台北車站下午「無差別攻擊演練」

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府日前在捷運站進行高強度演練，模擬多名歹徒攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊。報系資料照
台北市1219隨機攻擊案後，北市府與交通部今天下午2時至3時將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細胞簡訊接收，達到重大災害事件發生時即時避難效果，將發送細胞簡訊，範圍為「台北車站半徑1公里。」

此外，演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。台北市政府建議，於1月22日下午行經台北車站的旅客，請務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。對於演習期間造成的不便，敬請市民及旅客見諒。

北市府表示，目前中央核定的細胞簡訊內容如下，「[演練][疏散避難]1月22日14:05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999。」

下午台北車站舉辦的「北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練」演練項目包括煙霧彈、多名歹徒攻擊、逃竄，封鎖追緝和制伏等狀況。

北市府表示，台北車站特定區是全國唯一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，占地廣大、地下空間複雜、管理單位多元，是國內最早成立聯合防災中心的共構車站。

下午演習規模盛大，範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」包括4鐵、4個地下街及微風商場，北市府特別結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，共同投入資源。透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

北市府提醒，演習期間將同步進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練。屆時台北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。

