台灣又變冰凍番薯…雲林古坑8.3度 今晚起酷寒北中南都逃不過

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度分布圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
強烈大陸冷氣團發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨各地非常寒冷，最低溫在馬祖南竿5.7度，本島最低溫在雲林古坑8.3度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天夜晚至明天清晨北台灣受強烈大陸冷氣團影響，中南部加上輻射冷卻效應，依然相當寒冷，務必禦寒保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 低溫

