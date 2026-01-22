無甜不歡釀大禍！6旬婦甜食吃到肝癌 醫驚：脂肪肝占6成

60多歲婦女因嗜吃甜食，導致嚴重脂肪肝惡化成肝癌，脂肪竟占肝臟四到六成以上，醫師吳坤達指出，近年飲食西化使代謝異常脂肪肝成為肝癌重要風險因子，呼籲民眾控制飲食、養成運動習慣。

台中榮總外科醫師吳坤達表示，目前駐診大甲李綜合醫院，一名婦人在門診腸胃科做超音波時，發現重度脂肪肝及疑似腫瘤，進一步詳細檢查後，在左邊肝臟發現兩顆腫瘤，手術時醫師更驚覺，患者的脂肪肝竟占肝臟四到六成以上。

追問病史時患者透露，平時非常喜歡吃甜食、蛋糕和水果，且沒有運動習慣；醫師查房時甚至看到病床旁擺放甜點、水果，幾乎到了「無甜不歡」的地步；因而研判患者平時攝取過多甜點，導致產生重度的代謝異常脂肪肝，最終甚至病變成肝癌。

吳坤達指出，即使是肝完全健康的年輕患者，肝臟切除手術至少要保留三分之一，才能維持基本生理功能；由於擔心將左邊肝臟全部切除後，患者肝臟功能恐無法運作，因此採用「類機械手臂」多關節器械系統切除左外側肝葉，並以術中射頻消融治療術消除腫瘤。

吳坤達說，該患者不僅有四到六成脂肪肝，還有多顆腫瘤，為了讓肝臟能正常運作，手術切下了223克的脂肪肝，大約一顆小蘋果的重量，沒有切除的腫瘤，則採用射頻消融治療術讓組織壞死；整個手術約3個多小時，失血量僅約400CC，患者術後恢復良好。 6旬婦嗜甜食肝臟病變長腫瘤，醫師手術切除脂肪肝。圖／李綜合醫院提供 李綜合醫院外科醫師吳坤達說，一名患者嗜吃甜食導致罹患重度脂肪肝。圖／李綜合醫院提供 6旬婦嗜甜食肝臟病變長腫瘤，醫師手術切除脂肪肝。圖／李綜合醫院提供