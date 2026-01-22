無甜不歡釀大禍！6旬婦甜食吃到肝癌 醫驚：脂肪肝占6成
60多歲婦女因嗜吃甜食，導致嚴重脂肪肝惡化成肝癌，脂肪竟占肝臟四到六成以上，醫師吳坤達指出，近年飲食西化使代謝異常脂肪肝成為肝癌重要風險因子，呼籲民眾控制飲食、養成運動習慣。
台中榮總外科醫師吳坤達表示，目前駐診大甲李綜合醫院，一名婦人在門診腸胃科做超音波時，發現重度脂肪肝及疑似腫瘤，進一步詳細檢查後，在左邊肝臟發現兩顆腫瘤，手術時醫師更驚覺，患者的脂肪肝竟占肝臟四到六成以上。
追問病史時患者透露，平時非常喜歡吃甜食、蛋糕和水果，且沒有運動習慣；醫師查房時甚至看到病床旁擺放甜點、水果，幾乎到了「無甜不歡」的地步；因而研判患者平時攝取過多甜點，導致產生重度的代謝異常脂肪肝，最終甚至病變成肝癌。
吳坤達指出，即使是肝完全健康的年輕患者，肝臟切除手術至少要保留三分之一，才能維持基本生理功能；由於擔心將左邊肝臟全部切除後，患者肝臟功能恐無法運作，因此採用「類機械手臂」多關節器械系統切除左外側肝葉，並以術中射頻消融治療術消除腫瘤。
吳坤達說，該患者不僅有四到六成脂肪肝，還有多顆腫瘤，為了讓肝臟能正常運作，手術切下了223克的脂肪肝，大約一顆小蘋果的重量，沒有切除的腫瘤，則採用射頻消融治療術讓組織壞死；整個手術約3個多小時，失血量僅約400CC，患者術後恢復良好。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言