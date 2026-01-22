快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

無甜不歡釀大禍！6旬婦甜食吃到肝癌 醫驚：脂肪肝占6成

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
6旬婦嗜甜食，超音波肝臟檢查出有腫瘤。圖／李綜合醫院提供
6旬婦嗜甜食，超音波肝臟檢查出有腫瘤。圖／李綜合醫院提供

60多歲婦女因嗜吃甜食，導致嚴重脂肪肝惡化成肝癌，脂肪竟占肝臟四到六成以上，醫師吳坤達指出，近年飲食西化使代謝異常脂肪肝成為肝癌重要風險因子，呼籲民眾控制飲食、養成運動習慣。

台中榮總外科醫師吳坤達表示，目前駐診大甲李綜合醫院，一名婦人在門診腸胃科做超音波時，發現重度脂肪肝及疑似腫瘤，進一步詳細檢查後，在左邊肝臟發現兩顆腫瘤，手術時醫師更驚覺，患者的脂肪肝竟占肝臟四到六成以上。

追問病史時患者透露，平時非常喜歡吃甜食、蛋糕和水果，且沒有運動習慣；醫師查房時甚至看到病床旁擺放甜點、水果，幾乎到了「無甜不歡」的地步；因而研判患者平時攝取過多甜點，導致產生重度的代謝異常脂肪肝，最終甚至病變成肝癌。

吳坤達指出，即使是肝完全健康的年輕患者，肝臟切除手術至少要保留三分之一，才能維持基本生理功能；由於擔心將左邊肝臟全部切除後，患者肝臟功能恐無法運作，因此採用「類機械手臂」多關節器械系統切除左外側肝葉，並以術中射頻消融治療術消除腫瘤。

吳坤達說，該患者不僅有四到六成脂肪肝，還有多顆腫瘤，為了讓肝臟能正常運作，手術切下了223克的脂肪肝，大約一顆小蘋果的重量，沒有切除的腫瘤，則採用射頻消融治療術讓組織壞死；整個手術約3個多小時，失血量僅約400CC，患者術後恢復良好。

6旬婦嗜甜食肝臟病變長腫瘤，醫師手術切除脂肪肝。圖／李綜合醫院提供
6旬婦嗜甜食肝臟病變長腫瘤，醫師手術切除脂肪肝。圖／李綜合醫院提供
李綜合醫院外科醫師吳坤達說，一名患者嗜吃甜食導致罹患重度脂肪肝。圖／李綜合醫院提供
李綜合醫院外科醫師吳坤達說，一名患者嗜吃甜食導致罹患重度脂肪肝。圖／李綜合醫院提供
6旬婦嗜甜食肝臟病變長腫瘤，醫師手術切除脂肪肝。圖／李綜合醫院提供
6旬婦嗜甜食肝臟病變長腫瘤，醫師手術切除脂肪肝。圖／李綜合醫院提供

脂肪肝 患者 腫瘤

延伸閱讀

台南男子心臟衰竭開胸難 微創完成複雜瓣膜置換

醫材商代刀涉密醫？ 醫師：可視為只是一隻機器手臂

達文西SP手術再進化 44歲病友驚嘆腹部幾乎無痕像沒開過刀

出現輕微脂肪肝不可輕忽 醫師提醒「這幾件事」能改善

相關新聞

旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查

台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景...

今年首次爆發X級太陽閃焰 台北天文館曝北緯45°可能有極光

太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日首次爆發X1.9級閃焰。台北天文館表示，太陽目前仍處於第25周期的活動高...

這波強烈冷氣團2特性折磨人 今天台灣持續凍番薯又雨綿綿

台北氣象站昨晚10時氣溫降到11.9度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，正式達標強烈大...

今天又濕又寒冷下探8度極端低溫 高山可望降雪 放晴回暖要等到這時候

強烈大陸冷氣團昨晚10時許達標，北台灣明顯濕冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各...

台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

6項抗凝血劑、高血壓藥 缺貨到年後

部分抗凝血劑、高血壓藥傳出缺貨，台灣第一三共負責供應的抗凝血劑、高血壓用藥等六項藥品供應不穩，台灣動脈硬化暨血管病醫學會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。