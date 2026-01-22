快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

過年大掃除舊拖把怎麼丟？ 環保局揭正確方法 1步做錯罰6千

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾大掃除若要丟掉舊拖把，僅金屬柄可以回收，其他材質部分都是屬於一般垃圾。 示意圖／ingimage
民眾大掃除若要丟掉舊拖把，僅金屬柄可以回收，其他材質部分都是屬於一般垃圾。 示意圖／ingimage

過年快到了，家家戶戶都會大掃除，但很多人都煩惱家中物品到底該怎麼丟？要丟一般垃圾車還是拿給資源回收車？如果沒有做好確實分類工作，可能會被開罰最高6000元的罰款。

新北市環保局在「新北i環保」的臉書粉專貼文，以家中清潔過程中常用到的拖把為例，舊拖把該怎麼丟？答案是拖把僅金屬柄可回收，其餘皆屬一般垃圾。

此外，金屬柄拖把除了金屬柄可回收外，拖把頭為一般垃圾，回收前記得「拖把頭要拆下來」，至於竹柄拖把、木柄拖把、塑膠拖把皆不可回收，必須交給循線垃圾車。

「新北i環保」也表示，民眾年終整理家裡，拖把若準備換新的，先別急著丟，丟對分類才能讓回收真正發揮效果。貼文底下也有網友留言指出，「之前去垃圾場丟錯 ，就被裡面的人唸了一頓，回收真的越分越細」。

民眾若有回收方面的疑問，可至新北市環保局「回收物品易查通」查詢，或加入環保局的「新北市回收物品易查通」LINE帳號（@827tajwk)查詢。

相關新聞

旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查

台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景...

今年首次爆發X級太陽閃焰 台北天文館曝北緯45°可能有極光

太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日首次爆發X1.9級閃焰。台北天文館表示，太陽目前仍處於第25周期的活動高...

這波強烈冷氣團2特性折磨人 今天台灣持續凍番薯又雨綿綿

台北氣象站昨晚10時氣溫降到11.9度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，正式達標強烈大...

今天又濕又寒冷下探8度極端低溫 高山可望降雪 放晴回暖要等到這時候

強烈大陸冷氣團昨晚10時許達標，北台灣明顯濕冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各...

台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

6項抗凝血劑、高血壓藥 缺貨到年後

部分抗凝血劑、高血壓藥傳出缺貨，台灣第一三共負責供應的抗凝血劑、高血壓用藥等六項藥品供應不穩，台灣動脈硬化暨血管病醫學會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。