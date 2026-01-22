過年大掃除舊拖把怎麼丟？ 環保局揭正確方法 1步做錯罰6千
過年快到了，家家戶戶都會大掃除，但很多人都煩惱家中物品到底該怎麼丟？要丟一般垃圾車還是拿給資源回收車？如果沒有做好確實分類工作，可能會被開罰最高6000元的罰款。
新北市環保局在「新北i環保」的臉書粉專貼文，以家中清潔過程中常用到的拖把為例，舊拖把該怎麼丟？答案是拖把僅金屬柄可回收，其餘皆屬一般垃圾。
此外，金屬柄拖把除了金屬柄可回收外，拖把頭為一般垃圾，回收前記得「拖把頭要拆下來」，至於竹柄拖把、木柄拖把、塑膠拖把皆不可回收，必須交給循線垃圾車。
「新北i環保」也表示，民眾年終整理家裡，拖把若準備換新的，先別急著丟，丟對分類才能讓回收真正發揮效果。貼文底下也有網友留言指出，「之前去垃圾場丟錯 ，就被裡面的人唸了一頓，回收真的越分越細」。
民眾若有回收方面的疑問，可至新北市環保局「回收物品易查通」查詢，或加入環保局的「新北市回收物品易查通」LINE帳號（@827tajwk)查詢。
