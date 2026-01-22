她怨網購書籍「內頁竟要自己剪」 內行急阻：這是毛邊收藏版

一名女網友昨(21)日在Threads發文抱怨，從博客來訂購書籍後，打開卻發現書頁的邊緣未裁切，閱讀時必須從夾縫中看文字，直呼「早知道去誠品買了，博客來訂的結果，裝訂裝成這樣」、「買一本書為什麼要買家自己剪？」。貼文曝光後引發大批網友留言，多數網友為原PO釋疑，表示這其實是張愛玲毛邊收藏版，並非裝訂瑕疵。

有網友指出，該書是《紅玫瑰與白玫瑰》的「張愛玲逝世30週年紀念．毛邊精裝限量版」，採用「毛邊本」或「未切本」設計，為皇冠文化出版社刻意保留書頁未裁切的特殊裝幀形式，主要定位為收藏用書，而非一般閱讀版本。

喜愛毛邊本的網友表示：「如果不裁，代表你手中的這本書從印製完成後沒被任何一人閱讀過，純純的收藏品；如果裁，代表每一頁都是你親手啟封，讀到哪裁到哪，留下的毛邊就像指紋一樣獨一無二。以前有一個時期的書很多都是這樣裁開看的，當代因為復古或者戀物癖的影響，毛邊本的定位才慢慢變成收藏與不可裁。」

據了解，毛邊書源自歐洲書籍的裝幀傳統，過去常為貴族階層所訂製，新書裝訂後刻意省略最後的裁切工序，象徵書籍從未被閱讀過，也具有高度收藏價值。若自行裁開書頁，雖可正常閱讀，但其收藏性將隨之降低。

有網友有感而發地說：「感謝中文老師有教過毛邊書。」留言中也出現不同觀點，有人認為毛邊本雖主打收藏，但部分讀者仍享受「邊割邊讀」的儀式感；也有人為博客來抱屈，這並非通路問題，而是出版社的設計與印刷端的裝訂安排，「博客來蠻無辜的」。

不少網友呼籲，消費者購書前應留意書籍版本說明，避免誤會，也提醒對收藏書籍不熟悉者，可選擇一般版本閱讀，以免產生不必要的爭議。