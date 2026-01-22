今年首次爆發X級太陽閃焰 台北天文館曝北緯45°可能有極光
太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日首次爆發X1.9級閃焰。台北天文館表示，太陽目前仍處於第25周期的活動高峰期，未來還可能出現強烈的閃焰爆發及地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等也可能受影響。
天文館說，這場強烈的X1.9級太陽閃焰來自編號AR4341的太陽黑子區，SDO（太陽動力學觀測衛星）捕捉到其超高溫閃焰電漿圖像，此次爆發已對地球向陽面的高頻通訊造成干擾，尤其影響大西洋航區、歐洲與非洲部分地區的航空與海事高頻通訊。
天文館指出，X1.9級閃焰還伴隨日冕物質拋射 (CME)，目前預計CME將在未來數日內影響地球，若CME如預期到達地球且磁場方向正確，就可能引發地磁效應並產生強烈（G3）甚至嚴重（G4）的地磁暴。
天文館提到，這種規模的地磁暴除了會擾亂衛星運行，降低GPS導航性能，增加太空船的大氣阻力外，還大大增強極光活動，除高緯度地區外，北極光甚至可能出現在接近北緯45°的中緯度區域。
天文館說，太陽仍處於第25周期的活動高峰期，未來還可能出現強烈的閃焰爆發及地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等也都可能受到影響，但這些異常狀況通常是短暫而可控的，一般民眾不需恐慌。
天文館將於開館日的上午10時至中午12時、下午2時至4時，開放專業望遠鏡讓民眾一睹壯觀的太陽景象，展示場內還有豐富的相關展示，詳細介紹太陽活動對人類生活的影響。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言