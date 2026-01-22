快訊

今年首次爆發X級太陽閃焰 台北天文館曝北緯45°可能有極光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
太陽動力學觀測衛星1月18日捕捉到X1.9級太陽閃焰影像。圖／台北天文館提供
太陽動力學觀測衛星1月18日捕捉到X1.9級太陽閃焰影像。圖／台北天文館提供

太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日首次爆發X1.9級閃焰。台北天文館表示，太陽目前仍處於第25周期的活動高峰期，未來還可能出現強烈的閃焰爆發及地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等也可能受影響。

天文館說，這場強烈的X1.9級太陽閃焰來自編號AR4341的太陽黑子區，SDO（太陽動力學觀測衛星）捕捉到其超高溫閃焰電漿圖像，此次爆發已對地球向陽面的高頻通訊造成干擾，尤其影響大西洋航區、歐洲與非洲部分地區的航空與海事高頻通訊。

天文館指出，X1.9級閃焰還伴隨日冕物質拋射 (CME)，目前預計CME將在未來數日內影響地球，若CME如預期到達地球且磁場方向正確，就可能引發地磁效應並產生強烈（G3）甚至嚴重（G4）的地磁暴。

天文館提到，這種規模的地磁暴除了會擾亂衛星運行，降低GPS導航性能，增加太空船的大氣阻力外，還大大增強極光活動，除高緯度地區外，北極光甚至可能出現在接近北緯45°的中緯度區域。

天文館說，太陽仍處於第25周期的活動高峰期，未來還可能出現強烈的閃焰爆發及地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等也都可能受到影響，但這些異常狀況通常是短暫而可控的，一般民眾不需恐慌。

天文館將於開館日的上午10時至中午12時、下午2時至4時，開放專業望遠鏡讓民眾一睹壯觀的太陽景象，展示場內還有豐富的相關展示，詳細介紹太陽活動對人類生活的影響。

衛星導航 天文館 極光

