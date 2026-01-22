快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

聽新聞
0:00 / 0:00

台北11.4度周末回暖 賈新興：高山今有望降雪 觀察月底冷空氣強度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於昨天深夜至今天清晨，台北氣象站今天凌晨3時58分出現11.4度低溫。本報資料照片
本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於昨天深夜至今天清晨，台北氣象站今天凌晨3時58分出現11.4度低溫。本報資料照片

今天強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天強烈大陸冷氣團減弱，周六至下周一氣溫回升，下周二至下周三有受偏強東北季風影響的機率。未來5天在歐美及日本等地旅遊的民眾，要關心一下當地的降雪天氣，是否影響交通及飛機的起降。

天氣趨勢，賈新興說，明天強烈大陸冷氣團稍減弱，基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區亦有零星短暫雨。周六至周日，東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周一，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。下周二至下周三，有受偏強東北季風影響的機率，其中下周二，北北基宜花東有零星短暫雨。下周三清晨，苗栗以北及宜花有局部短暫雨，午後桃園以北、宜花東及屏東山區仍有零星短暫雨。

賈新興表示，本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於昨天深夜至今天清晨，台北氣象站今天凌晨3時58分出現11.4度低溫。桃園以北及宜蘭2000公尺左右高山，今天仍有降雪發生的機率。中部的合歡山和阿里山，則有雨夾雪或降雪發生的機率。

賈新興說，下周四，宜花東山區有零星短暫雨。下周五至下周六清晨，北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，下周六午後，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，台中至彰化、台東及屏東亦有零星短暫雨。觀察1月底至2月1日，冷空氣的移動趨勢及強度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 賈新興 降雪

延伸閱讀

日本今迎最強寒流 賈新興示警7地區：未來5天留意大雪預警

今深夜至明晨最冷 賈新興：桃園以北及宜蘭高山周五有望賞雪

全台急凍最冷時間點曝 賈新興：探6度低溫 阿里山有降雪機率

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

相關新聞

旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查

台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景...

今年首次爆發X級太陽閃焰 台北天文館曝北緯45°可能有極光

太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日首次爆發X1.9級閃焰。台北天文館表示，太陽目前仍處於第25周期的活動高...

這波強烈冷氣團2特性折磨人 今天台灣持續凍番薯又雨綿綿

台北氣象站昨晚10時氣溫降到11.9度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，正式達標強烈大...

今天又濕又寒冷下探8度極端低溫 高山可望降雪 放晴回暖要等到這時候

強烈大陸冷氣團昨晚10時許達標，北台灣明顯濕冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各...

台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

6項抗凝血劑、高血壓藥 缺貨到年後

部分抗凝血劑、高血壓藥傳出缺貨，台灣第一三共負責供應的抗凝血劑、高血壓用藥等六項藥品供應不穩，台灣動脈硬化暨血管病醫學會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。