台北11.4度周末回暖 賈新興：高山今有望降雪 觀察月底冷空氣強度

今天強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天強烈大陸冷氣團減弱，周六至下周一氣溫回升，下周二至下周三有受偏強東北季風影響的機率。未來5天在歐美及日本等地旅遊的民眾，要關心一下當地的降雪天氣，是否影響交通及飛機的起降。

天氣趨勢，賈新興說，明天強烈大陸冷氣團稍減弱，基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區亦有零星短暫雨。周六至周日，東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周一，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。下周二至下周三，有受偏強東北季風影響的機率，其中下周二，北北基宜花東有零星短暫雨。下周三清晨，苗栗以北及宜花有局部短暫雨，午後桃園以北、宜花東及屏東山區仍有零星短暫雨。

賈新興表示，本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於昨天深夜至今天清晨，台北氣象站今天凌晨3時58分出現11.4度低溫。桃園以北及宜蘭2000公尺左右高山，今天仍有降雪發生的機率。中部的合歡山和阿里山，則有雨夾雪或降雪發生的機率。

賈新興說，下周四，宜花東山區有零星短暫雨。下周五至下周六清晨，北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，下周六午後，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，台中至彰化、台東及屏東亦有零星短暫雨。觀察1月底至2月1日，冷空氣的移動趨勢及強度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。