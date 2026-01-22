這波強烈冷氣團2特性折磨人 今天台灣持續凍番薯又雨綿綿

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天還有一整天的低溫，愈往北台灣感受就愈濕冷，明天白天才會比較趨緩。本報資料照片
台北氣象站昨晚10時氣溫降到11.9度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，正式達標強烈大陸冷氣團門檻，到今天清晨前最低降到11.4度。這一波強烈大陸冷氣團會冷很長的時間，溫度將會一直在小範圍內震盪，屬於濕度高偏向濕冷的類型。

本島今天清晨平地最低溫出現在中南部淺山區，吳聖宇說，依序是雲林古坑的8.3度、高雄內門8.6度、嘉義竹崎8.7度。應該跟雲林以南雲量仍較少，內陸淺山區靜風，局部輻射冷卻造成夜間山風冷空氣堆積有關。

直接受冷平流影響的北台灣各縣市，最低溫分別在新北石門富貴角8.7度、桃園楊梅8.9度、新竹湖口9.0度、基隆七堵9.6度，吳聖宇表示，反而比預期的7至9度高一點，但也相差不遠。

吳聖宇表示，3000公尺以上高山地區普遍降到0度以下，代表性的玉山站最低降到零下6.7度，合歡山武嶺有傳出冰霰或雪的現象，玉山則有明顯的結冰跟霧淞，其他山頭應該也都有雪或冰霰、結冰。

至於1500至2000公尺比較中海拔的山區最低降到0至2度間，吳聖宇表示，以宜蘭太平山區為代表，不過似乎還沒有聽到出現冰霰或雪的消息。海拔再低一點的1000公尺上下的山區大概降到3至5度左右，以台北陽明大屯山為代表，這個溫度狀況也大致符合850hpa的0度線靠近北部近海的預測。

今天還有一整天的低溫，愈往北台灣感受就愈濕冷，他說，要到明天白天才會比較趨緩，提醒民眾注意身體健康情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

