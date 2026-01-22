快訊

佛心房東月砸2萬「日供免費早餐」 套房最便宜4700元還可申請租屋補助

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

生前影像曝光！基隆阿嬤堆滿回收物搶救困難 消防員捨身救人殉職

聽新聞
0:00 / 0:00

北東周末前濕冷、中南部日夜溫差大 這些高山追雪勝算大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明天上午強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，今天苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度。本報資料照片
今天至明天上午強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，今天苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度。本報資料照片

今天至明天上午強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉。

他說，850hpa的0度等溫線在台灣北部海域，700hpa的0度線在恆春半島以南，冷空氣較為深厚，中部以北到東部地區2000公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。

氣溫方面，黃國致表示，今天苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度，中部及花東高溫16至20度，南部高溫19至21度；夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區低溫8至10度，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度。

明天下午乾空氣移入，環境水氣減少，黃國致表示，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區有局部短暫陣雨。白天溫度將回升，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫19至22度，南部高溫20至21度；夜晚到周六清晨中北部、東北部都市地區低溫11至15度，空曠地區仍可能降到10度左右，南部及花東都市地區低溫15至16度，空曠地區仍可能降到12度左右。

黃國致表示，周六至下周一台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫再回升，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，南部空曠地區仍可能有15度或以下低溫，日夜溫差較大，易有局部輕霧或低雲影響能見度。

他說，下周二上午預計有鋒面系統通過台灣北部海域，對本島無直接影響；下午東北季風再度增強，將持續影響至下周四，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 高溫 降雪 鋒面 東北季風

延伸閱讀

南北氣溫差異不大…鄭明典：台中以南稍回溫 今多數地方冷一整天

強烈冷氣團影響至明天 北部濕冷、高山有零星降雪機率

今天又濕又寒冷下探8度極端低溫 高山可望降雪 放晴回暖要等到這時候

宜蘭壯圍鄉晚間發生規模4.4地震 最大震度2級、多地有感

相關新聞

旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查

台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景...

今天又濕又寒冷下探8度極端低溫 高山可望降雪 放晴回暖要等到這時候

強烈大陸冷氣團昨晚10時許達標，北台灣明顯濕冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各...

台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

6項抗凝血劑、高血壓藥 缺貨到年後

部分抗凝血劑、高血壓藥傳出缺貨，台灣第一三共負責供應的抗凝血劑、高血壓用藥等六項藥品供應不穩，台灣動脈硬化暨血管病醫學會...

北東周末前濕冷、中南部日夜溫差大 這些高山追雪勝算大

今天至明天上午強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部短暫...

新生兒數創新低！ 晚婚生得少…台灣人重視「產後護理」

台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。業界分析，家庭生育胎數少，家長的育兒觀念也轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。