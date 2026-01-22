北東周末前濕冷、中南部日夜溫差大 這些高山追雪勝算大

今天至明天上午強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉。

他說，850hpa的0度等溫線在台灣北部海域，700hpa的0度線在恆春半島以南，冷空氣較為深厚，中部以北到東部地區2000公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。

氣溫方面，黃國致表示，今天苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度，中部及花東高溫16至20度，南部高溫19至21度；夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區低溫8至10度，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度。

明天下午乾空氣移入，環境水氣減少，黃國致表示，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區有局部短暫陣雨。白天溫度將回升，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫19至22度，南部高溫20至21度；夜晚到周六清晨中北部、東北部都市地區低溫11至15度，空曠地區仍可能降到10度左右，南部及花東都市地區低溫15至16度，空曠地區仍可能降到12度左右。

黃國致表示，周六至下周一台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫再回升，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，南部空曠地區仍可能有15度或以下低溫，日夜溫差較大，易有局部輕霧或低雲影響能見度。

他說，下周二上午預計有鋒面系統通過台灣北部海域，對本島無直接影響；下午東北季風再度增強，將持續影響至下周四，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。