新生兒數創新低！ 晚婚生得少…台灣人重視「產後護理」
台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。業界分析，家庭生育胎數少，家長的育兒觀念也轉變，從坐月子開始就捨得砸錢，傳統月子中心逐步轉型為「精緻化、科學化」的健康管理機構，儘管一次得花數十萬，許多準媽咪仍一拿到媽媽手冊，就搶預約產後護理之家，晚了還排不到。
台中水湳經貿園區重大建設逐一到位，看好該區發展潛力，深耕彰化40年、由醫師黃奇勤創辦的勤英事業，去年9月跨區進軍台中成立「心月居」產後護理之家，今天正式開幕。館內陳列多幅名家藝術作品，部分房型窗外更主打可直接望見綠美圖、中央公園，讓媽媽宛如住進藝廊。
另外，月子餐除了每天三餐加點心外，業者已與昭日堂燒肉合作，並與知名餐廳洽談開發月子餐，讓產婦坐月子期間換換口味，館內最頂級房型一天1.8萬元，搶攻產後護理的高端市場。
業者透露，因為晚婚生得少，現代人不只要坐月子的照護服務，傳統月子中心逐步轉型為「精緻化、科學化」的產後護理之家，除照護新生兒，在餐食與環境上也推陳出新，更重視產婦的感受，儘管許多產後護理之家每天入住價格不斐，許多準媽咪一拿到媽媽手冊後仍搶著預約。
