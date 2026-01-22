南北氣溫差異不大…鄭明典：台中以南稍回溫 今多數地方冷一整天

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南北氣溫差異不大，台中以南白天稍回溫，多數地方今天會是冷冷的一整天，注意保暖，這是強烈大陸冷氣團的天氣。

中央氣象署表示，今天水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；北部及宜蘭高溫13至15度，花東約16至18度，中南部約18至21度。若低溫與水氣配合，今天3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。