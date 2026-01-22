聽新聞
0:00 / 0:00
南北氣溫差異不大…鄭明典：台中以南稍回溫 今多數地方冷一整天
強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南北氣溫差異不大，台中以南白天稍回溫，多數地方今天會是冷冷的一整天，注意保暖，這是強烈大陸冷氣團的天氣。
中央氣象署表示，今天水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；北部及宜蘭高溫13至15度，花東約16至18度，中南部約18至21度。若低溫與水氣配合，今天3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。
東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言