快訊

佛心房東月砸2萬「日供免費早餐」 套房最便宜4700元還可申請租屋補助

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

生前影像曝光！基隆阿嬤堆滿回收物搶救困難 消防員捨身救人殉職

聽新聞
0:00 / 0:00

南北氣溫差異不大…鄭明典：台中以南稍回溫 今多數地方冷一整天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站
溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南北氣溫差異不大，台中以南白天稍回溫，多數地方今天會是冷冷的一整天，注意保暖，這是強烈大陸冷氣團的天氣。

中央氣象署表示，今天水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；北部及宜蘭高溫13至15度，花東約16至18度，中南部約18至21度。若低溫與水氣配合，今天3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

宜蘭 冷氣團

延伸閱讀

北美暴風雪、中日韓寒潮威脅 鄭明典曝台灣只有強烈冷氣團原因

冷空氣正在南下 鄭明典1張圖看雲街、日本海這一區最清楚

冷氣團濕+冷達標！鄭明典：北部1500公尺以上高山有機會下雪

新北10.9度、台北15.9度「輻射冷卻有趣對比」 鄭明典指差異是它決定

相關新聞

旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查

台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景...

今天又濕又寒冷下探8度極端低溫 高山可望降雪 放晴回暖要等到這時候

強烈大陸冷氣團昨晚10時許達標，北台灣明顯濕冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各...

台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

6項抗凝血劑、高血壓藥 缺貨到年後

部分抗凝血劑、高血壓藥傳出缺貨，台灣第一三共負責供應的抗凝血劑、高血壓用藥等六項藥品供應不穩，台灣動脈硬化暨血管病醫學會...

北東周末前濕冷、中南部日夜溫差大 這些高山追雪勝算大

今天至明天上午強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部短暫...

新生兒數創新低！ 晚婚生得少…台灣人重視「產後護理」

台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。業界分析，家庭生育胎數少，家長的育兒觀念也轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。