旅客注意！北車今辦「無差別攻擊危安實兵演習」 時間、影響範圍看這查
台北市1219隨機攻擊案後，今天在台北車站特定區舉辦「無差別攻擊危安實兵演習」。台鐵公司提醒，本次演習特色為「實地、實景、無腳本」，旨在模擬真實突發狀況，以驗證各單位的緊急應處與協調機制。演習期間將會有相關人員進行管制與疏散演練，行經的民眾與旅客不必驚慌，配合現場人員引導。
台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，為了確保台北車站特定區（含四鐵、地下街、微風廣場等）的安全，並強化各單位的應變能力，聯合警、消、醫療及各大進駐單位，舉辦無差別攻擊危安實兵演習。
關於組合訓練及正式演習時間，台鐵公司表示，除正式演習外，亦有無預警組合訓練時段。組合訓練為今天上午10時至中午12時，正式演習為今天下午2時至4時。影響範圍為台北車站特定區內軌道營運機構月台、地下街及連通道。
台鐵公司提醒旅客，演習時段內，若見到警察、消防人員或演練狀況，保持冷靜，依照引導進行避難疏散。建議於上述時段需搭車或經過台北車站的旅客，提早安排行程，以免因管制措施造成延誤。
