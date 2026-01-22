強烈冷氣團影響至明天 北部濕冷、高山有零星降雪機率

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，今天中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響，今天中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；北部及宜蘭高溫13至15度，花東約16至18度，中南部約18至21度。

今天水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。

中央氣象署發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

若低溫與水氣配合，今天3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

周六至下周一強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；周六漸轉偏東風，水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日、下周一轉為東南風，水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周二至下周三東北季風增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四至下周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日至下周一清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友注意路況安全。

明天北部、宜蘭2000公尺以上及3000公尺以上高山有零星降雪機率。高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全，山坡地農作物慎防霜害。

