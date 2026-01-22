今天又濕又寒冷下探8度極端低溫 高山可望降雪 放晴回暖要等到這時候

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天水氣持續較多，冷空氣仍然深厚，仍然會是寒冷、相對溼度偏高的一天。本報資料照片
今天水氣持續較多，冷空氣仍然深厚，仍然會是寒冷、相對溼度偏高的一天。本報資料照片

強烈大陸冷氣團昨晚10時許達標，北台灣明顯濕冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各地明顯感受寒冷，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶斷斷續續會有小雨或飄雨機會，台中以南到台東為多雲或陰天，山區也容易有小雨或飄雨，高山地區有機會出現冰霰或雪。

今天水氣持續較多，冷空氣仍然深厚。吳聖宇說，仍然會是寒冷、相對溼度偏高的一天。苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度，中部及花東高溫16至20度，南部高溫19至21度，夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區低溫8至10度，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度。

他表示，明天較乾空氣陸續移入，呈現轉乾的趨勢，冷空氣平流減弱許多。整體冷空氣影響減弱，溫度回升，天氣逐漸好轉的過程。基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍有局部小雨或飄雨機會，台東多雲到陰，北部地區則為雨後轉多雲到陰，中南部為多雲到陰轉多雲到晴天氣，山區降雪機會將隨濕度轉乾而明顯減少。

吳聖宇表示，明天白天溫度將回升，北台灣回升較明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至19度，中部及花東地區高溫19至22度，南部高溫20至23度，夜晚到周六清晨中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區仍可能降到10度上下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區仍可能降到12度上下。

周六至周日風向轉偏東風，吳聖宇表示，因為東半部為迎風面，仍有局部短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣型態。周六苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫19至21度，中部及台東高溫21至24度，南部高溫23至25度。周六夜晚到周日清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫，南部及花東都市區低溫15至17度，空曠地區仍可能有14度或以下低溫。

周日各地溫度會再上升一些，他表示，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20至23度，中部及台東高溫22至25度，南部高溫23至26度，夜晚到下周一清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫，南部及花東都市區低溫16至18度，空曠地區仍可能有15度或以下低溫。周末期間留意輻射冷卻低溫以及日夜溫差較大的情況。

吳聖宇表示，下周一仍受高壓迴流偏東風影響，水氣仍少，天氣大致穩定，白天較溫暖，夜晚清晨較涼，注意輻射冷卻低溫以及日夜溫差較大的情況。下周二下午到晚間東北季風將會再度增強，並且持續影響至下周三、下周四，屆時迎風面地區降雨再度增多，溫度也將轉涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

