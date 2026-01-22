「10度大關守不住」 北東冷的型態是整天都冷 今晚至明晨再探低點

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
10度大關，守不住。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

強烈大陸冷氣團持續發威，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，冷的型態是整天都冷；其它地區早晚亦為寒冷。

低溫預測，「10度大關，守不住」，他說，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區10至12度，台中以南、台東及澎湖地區11至13度，金門及馬祖地區也只剩5至7度。沿海、空曠及近山區低溫還會更低一些，多加留意安全防範，注意溫度變化。

林得恩提醒，今晚至明晨天氣還是一樣的寒冷，長輩及心血管疾病患者要特別注意加強保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

