台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天清晨4時52分台北測站最低氣溫已降至11.4度，強烈大陸冷氣團達標。本島平地最低氣溫為新北石門8.7度，其次是桃園楊梅8.9度、新竹湖口9.0度，很接近模式模擬的強度，各地平地最低氣溫約在9至11度。

東北風影響，中央氣象署持續發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。吳德榮表示，今晨迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨。

吳德榮表示，今、明兩天強烈大陸冷氣團籠罩，今天北台灣整天濕冷，北部、東半部有局部雨。明天白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。中南部兩天皆是多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。

這波冷空氣已符合強烈大陸冷氣團，吳德榮表示，其強度雖與寒流還有段差距，但北台灣由於整天濕冷，感覺特別冷，應注意保暖。今天北部9至13度、中部9至21度、南部11至24度、東部11至22度。

吳德榮表示，周六至下周二各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻強，早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

至於下一波冷空氣強度，吳德榮表示，下周二下午另一波弱冷空氣南下，為東北季風等級，北、東雲增轉雨，氣溫降。下周三北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。下周四、下周五西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。