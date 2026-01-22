「我的手像巴哈」 羅大佑「四季戀紅」音樂會用古典樂重新定義流行曲

羅大佑的手指在鋼琴琴鍵上飛舞，海浪般的音符流盪，這是流行名曲「海上花」的旋律，「我在澳門看著海景，旋律就是這樣寫出來。」近年他潛心勤練古典樂鋼琴彈奏，笑說自己的手掌「跟巴哈的手很像」。這一次，羅大佑要用這雙「像巴哈的手」賦予流行音樂新的節奏，以他親筆譜寫的7個樂章，串起百餘年來的華語音樂金曲。「四季戀紅交響宴音樂會」將從3月起開啟台灣巡演，並在4月18日登上紐約卡內基音樂廳，羅大佑也將成為首位在此一音樂殿堂舉辦個人音樂會的華語流行音樂家。

融合古典音樂配器與華語經典的想法，來自2023年10月屏東演藝廳「黑膠時代曲」的演出邀請。羅大佑表示，當時為了呈現音樂廳的真實音響，決定以不需插電的「原聲」方式演出。他為此鑽研交響樂團的管弦配器法，把所有演出曲目重新編曲，再依自身對於中西方樂器的了解，規劃出一組打破傳統的編制：包括有搖滾領域的鼓、吉他、貝斯，古典領域的鋼琴、弦樂四重奏，國樂領域的笙、笛、揚琴以及歌唱領域的四位聲樂和聲。他成功整合16位演奏家，實現將流行音樂交響化的夢想，日後這個樂團更進一步成為「春龍交響樂團」，持續與羅大佑探索華語流行音樂的可能性。

羅大佑說起「四季戀紅交響宴音樂會」的曲目。在第一樂章「序曲」裡，他以韋瓦第《四季》小提琴協奏曲裡的〈夏〉樂章當開頭，象徵音樂源頭的追尋，之後的《海上花》、《心肝寶貝》與《綠島小夜曲》，呢喃地將溫柔歌聲注入觀眾底心。第二樂章「四季組曲（一）」則以《牧童》、《之乎者也》、《港都夜雨》與《東方之珠》代表春夏秋冬的流轉，喚醒觀眾內心自然升起的律動。第三樂章「世界的音樂」則選了《船歌》、《彈唱詞／滄海一聲笑》與《東風》，是過往少見於現場演唱的曲目，當中的《滄海一聲笑》更是向老友黃霑的致敬之作。

接下來的第四樂章「電影故事」則要透過《閃亮的日子》、《滾滾紅塵》、《追夢人》與《妳的樣子》，帶領觀眾穿越時空，回到在影院裡感受的魔幻時刻。第五樂章「鄉愁情懷」則以自身作品《戀曲2000／就這麼樣吧》與重新改編台灣作曲家鄧雨賢的傳世經典呼應主題，串起台灣音樂的百年記憶。

第六樂章「四季組曲（二）」則安排《愛人同志》、《皇后大道東》、《戀曲1980》、《光陰的故事》與《西風的話／歌》，訴說不只是氣候上的四季變遷，更是人生況味的時刻更迭，並且進入最終第七樂章「Mission Possible」的絢爛結尾。

「七大樂章猶如散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感。」羅大佑表示，音樂會名稱「四季戀紅」隱藏對2026年的盼望──以「四季」象徵地球循環與內在韻律，以「戀紅」象徵熱情與希望。「科技發達，但人類有變得更幸福嗎？」他希望透過音樂把四季變得分明而有能量，「讓四季回到分明的時候，就是幸福」。

用古典音樂重新定義流行音樂，72歲的羅大佑彷彿重新定義從前的自己。「年紀大了更要爭氣。」他表示，想藉這個顛覆羅大佑的音樂會告訴大家:「羅大佑還活著沒死，還在做音樂的嘗試」。他對這樣的嘗試信心十足，「我終於找到一條路，希望能走到80歲」。 羅大佑(右)近年潛心勤練古典樂鋼琴彈奏，以親筆譜寫的7個樂章，串起百餘年來的華語音樂金曲，打造「四季戀紅交響宴音樂會」。左為音樂總監朱敬然。記者陳宛茜／攝影