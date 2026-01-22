健康你我他／荷葉餐盤退暑氣 視覺味覺都滿足

夏天院子裡的荷葉長得正好，圓潤舒展，在晨光中帶著一種天然的清涼氣息。朋友曾笑說，「等荷葉成熟後曬乾了送她，好拿來包菜蒸食。」某天早晨，我忽然靈光一閃：既然荷葉能包裹食材、承載香氣，何不直接拿來當早餐的餐盤？因此，順勢摘下幾片新鮮的荷葉，讓它們成為餐桌上的器皿，自然又雅致，彷彿把院子裡的夏天端進了屋內。

這天的主食是用藜麥飯做成的米漢堡，口感扎實卻不厚重。內餡夾著鮪魚、毛豆、起司片、生菜與多汁的牛番茄，層次豐富又清爽，最上方再以蝶豆花點綴，淡淡的藍紫色讓整體更顯生動。色彩在荷葉的翠綠映襯下，顯得格外鮮明。

一旁的配菜則是蝦仁佐火龍果與芒果，清甜的水果搭配彈嫩的蝦肉，酸甜之中帶著海味，既開胃又解暑。整份早餐包含澱粉、蔬菜、水果與蛋白質，營養均衡，分量恰到好處，吃完有飽足感，卻不會讓身體感到負擔。

紅、黃、紫、白、綠各種顏色，在綠意盎然的荷葉包圍下交織成一幅夏日畫面，視覺與味覺同時被滿足，彷彿暑氣也在這一刻悄然退散。平日的早餐，講究的是營養與規律，偶一為之的特別餐，則是為家人精心安排的小小驚喜。而在這樣的早餐時光裡，還藏著一位被美感悄悄療癒的主婦，在忙碌日常中，為自己也留下一份溫柔。