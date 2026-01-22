聽新聞
保健食品服用有禁忌！高血脂中年女突肌肉痠痛 吃紅麴惹禍

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

過年快到了，在超高齡社會下，民眾拜年送禮多選擇養生保健食品藥師提醒，多數年長者有三高問題，服用保健食品時，一定要多注意服用的禁忌。一名患有高血脂症的50多歲女性，平時服用降血脂藥物控制病情，日前卻出現肌肉痠痛症狀，經諮詢藥師發現，原來是患者同時服用紅麴保健食品，導致藥效加成作用，引起身體不適。

台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞說，該名女性患者的肌肉痠痛，是紅麴保健食品所致，經停用後症狀獲得緩解。臨床上，服用紅麴保健食品出現身體不適者，多為50、60歲的人，這年齡層容易有高血脂問題，也是保健食品廣告的目標對象，以為服用紅麴好像可以加強保養，但卻會產生藥效加成作用。

服用抗凝血劑患者也必須留意，過年期間可能會吃大量的深綠色蔬菜，其富含維生素K，可能會影響藥效，容易引發瘀血、二次腦中風等風險。周子鈞提醒，正在服用抗凝血劑的患者，攝取深綠色蔬菜應定量，不要攝取過多。

衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，服用藥品應注意三大事項，一是避免與酒品、咖啡等飲料一起服用；其次，胃腸藥中的制酸劑成分，可能影響抗生素吸收，必須間隔服用；三是血脂藥與紅麴產品併用，可能會增加發生橫紋肌溶解症風險，而抗凝血劑與靈芝、銀杏產品併用，恐會增加出血風險，應避免一起服用。

年節期間，民眾常會熬夜、不易早醒，可能會錯過吃藥時間。周子鈞提醒，降血壓、降血糖的藥物如果沒有按時服用，恐影響慢性病的病情，因此一定要按醫囑服用。若是錯過服藥時間，在距離下一次服藥前2小時想起來，可以立刻補服，但若時間太過接近，就不要吃了。

過年期間部分藥局、診所休息，周子鈞說，若處方箋最後一天是在過年期間，可以提前到1月31日至藥局領藥。

養生 保健食品 藥師 血脂 紅麴 腦中風 抗生素 熬夜

