健康主題館／春節提前備藥 過期藥不亂丟

春節長達9天連假將至，許多民眾安排外出旅遊，用藥機會大增。衛福部食藥署副署長王德原說，春節期間部分醫療院所休診或調整看診時間，民眾如有用藥需求，應提前就醫評估；持有慢性病連續處方箋病人，應依規定提前領藥，確保用藥無虞。

針劑、抗生素 送回醫院回收

民眾過年前大掃除時，也會增加過期藥品丟棄的需求，衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄提醒，藥品分為特殊及一般藥品，各有不同的處理方式，如特殊藥品包括針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，應送回醫療機構或藥局進行回收處理。

王德原指出，民眾用藥前應掌握正確用藥原則，包括應使用合法藥品，注意藥品應自合法醫療機構、藥局或藥妝店取得，確認藥品外包裝及標示內容清楚、完整，切忌使用來路不明藥品；要詳閱藥品標示，用藥前應詳閱藥品外盒及仿單資訊，瞭解藥品成分、適應症、用藥方法、時間、藥品可能的副作用及注意事項，如果對於藥品使用有任何疑問，可以諮詢醫師或藥師。

持有慢箋病人 記得提前領藥

今年春節假期長，部分醫療院所休診。王德原提醒，民眾應提前規畫用藥需求，最好提前就醫評估，持有慢性病連續處方箋病人應依規定提前領藥，相關領藥日期與方式，應洽詢原就醫醫療院所或鄰近社區藥局。

過年期間也一定要確實遵循醫囑用藥，王德原呼籲民眾，不可自行停藥、減量或更改服用方式，如服藥後出現身體不適或異常反應，應立即就醫。

王德原指出，民眾為維護自身健康，除應正確使用藥品外，也須培養良好的生活習慣，日常保持飲食均衡、作息規律，避免暴飲暴食及熬夜，落實正確用藥及妥善處理廢棄藥品。

藥水禁倒馬桶 3個步驟處理

至於一般藥品的處置，年輕藥師協會常務監事周子鈞表示，該類藥品可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理，但若是藥水，切勿直接倒入馬桶或水槽中，應依「放、倒、丟」3步驟進行處理。

眼藥水、碘酒等小型瓶裝藥品，是否要將藥水擠出回收？周子鈞說，眼藥水常用小瓶子裝，就不需額外擠出，但要注意眼藥水開封後，應於一個月內使用完畢，過期藥品要直接丟棄；若是可以直接倒出的碘酒等藥品，仍須倒入吸水物質加以丟棄。