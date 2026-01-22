中榮代刀爭議 石崇良放重話、提3點遏歪風

台中榮總爆發無醫師資格的醫材業代至手術室執刀等爭議，衛福部長石崇良重話批評，「醫師不是兩手一攤、扠腰在旁邊看人家做，這不是醫師該有的態度。」將採取三大步驟導正歪風，已要求醫策會輔導介入，擬定醫院手術室標準作業流程，並透過評鑑考核，進行驗證。

石崇良強調，醫療技術訓練可分兩種，一為運用模擬機訓練，一種是在經驗豐富的醫師帶領下，進行實務訓練，但絕對不能廠商業務代表去教，這個絕非常態。業代熟悉機器操作，但不是醫護人員，也無基礎的醫學訓練，也不瞭解病人狀態，無法處理緊急狀態。

石崇良指出，廠商業代進入手術室，只能協助機器組裝，而不是幫忙醫師處理病人，教醫師怎麼開刀，這已經違背醫療本質，讓患者成為手術台上的白老鼠。衛福部邀請相關專業團體開會討論，制定該有的指引，定期委請專家委員到醫院手術室進行評鑑。

石崇良說，對於醫療器材廠商進入手術室，每家醫院作法不同，以台中榮總為例，只需向科主任報備，台北榮總則需獲得院長許可。

衛福部將統一相關流程，要求進至手術室者需接受什麼訓練、遵守哪些規定，並透過服裝辨識，讓病人知道哪些人為執刀醫師。

針對中榮紛爭，石崇良提解決三大步驟，首先，衛福部組成調查小組嚴格調查，找出漏洞，以及可以做得更好的地方；其次，制定手術室指引，要求每家醫院落實；第三為醫策會積極輔導，導入醫院的標準作業流程，透過評鑑考核，進行驗證。