聽新聞
0:00 / 0:00

中榮代刀爭議 石崇良放重話、提3點遏歪風

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部長石崇良說，「醫師不是兩手一攤、扠腰在旁邊看人家做，這不是醫師該有的態度」。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，「醫師不是兩手一攤、扠腰在旁邊看人家做，這不是醫師該有的態度」。記者沈能元／攝影

台中榮總爆發無醫師資格的醫材業代至手術室執刀等爭議，衛福部長石崇良重話批評，「醫師不是兩手一攤、扠腰在旁邊看人家做，這不是醫師該有的態度。」將採取三大步驟導正歪風，已要求醫策會輔導介入，擬定醫院手術室標準作業流程，並透過評鑑考核，進行驗證。

石崇良強調，醫療技術訓練可分兩種，一為運用模擬機訓練，一種是在經驗豐富的醫師帶領下，進行實務訓練，但絕對不能廠商業務代表去教，這個絕非常態。業代熟悉機器操作，但不是醫護人員，也無基礎的醫學訓練，也不瞭解病人狀態，無法處理緊急狀態。

石崇良指出，廠商業代進入手術室，只能協助機器組裝，而不是幫忙醫師處理病人，教醫師怎麼開刀，這已經違背醫療本質，讓患者成為手術台上的白老鼠。衛福部邀請相關專業團體開會討論，制定該有的指引，定期委請專家委員到醫院手術室進行評鑑。

石崇良說，對於醫療器材廠商進入手術室，每家醫院作法不同，以台中榮總為例，只需向科主任報備，台北榮總則需獲得院長許可。

衛福部將統一相關流程，要求進至手術室者需接受什麼訓練、遵守哪些規定，並透過服裝辨識，讓病人知道哪些人為執刀醫師。

針對中榮紛爭，石崇良提解決三大步驟，首先，衛福部組成調查小組嚴格調查，找出漏洞，以及可以做得更好的地方；其次，制定手術室指引，要求每家醫院落實；第三為醫策會積極輔導，導入醫院的標準作業流程，透過評鑑考核，進行驗證。

延伸閱讀

台灣居家透析白皮書出爐 目標2035年普及率達18%

台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

社區就可看醫生 衛福部改革給付方式

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

相關新聞

明天低溫下探8度「高山有降雪機率」 下周緊接另一波東北季風

強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天北東降雨明顯，高山也有降雪機率，周末冷氣團逐漸...

選擇適合的！急性淋巴性白血病 精準檢測助治療

44歲病友江先生前年9月間走路容易喘，因曾接受心臟手術，原以為貧血、高血壓等心血管疾病惹禍，至坊間檢驗所檢查，但某日起床...

保健食品服用有禁忌！高血脂中年女突肌肉痠痛 吃紅麴惹禍

過年快到了，在超高齡社會下，民眾拜年送禮多選擇養生、保健食品，藥師提醒，多數年長者有三高問題，服用保健食品時，一定要多注...

健康主題館／春節提前備藥 過期藥不亂丟

春節長達9天連假將至，許多民眾安排外出旅遊，用藥機會大增。衛福部食藥署副署長王德原說，春節期間部分醫療院所休診或調整看診...

中榮代刀爭議 石崇良放重話、提3點遏歪風

台中榮總爆發無醫師資格的醫材業代至手術室執刀等爭議，衛福部長石崇良重話批評，「醫師不是兩手一攤、扠腰在旁邊看人家做，這不...

6抗凝血劑、高血壓藥 缺貨到年後

部分抗凝血劑、高血壓藥傳出缺貨，台灣第一三共負責供應的抗凝血劑、高血壓用藥等六項藥品供應不穩，台灣動脈硬化暨血管病醫學會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。