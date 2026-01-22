植牙爆假貨 查獲韓文標示4批號

植牙昂貴，坊間爆發骨內植體（螺絲）偽貨，經瑞士原廠驗證「『史得勞曼』純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）」後，證實為假貨，疑慮產品共有四批，批號分別為CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5，衛福部提醒，民眾及牙科醫師應多留意植體真偽。

開業牙醫師王棟源表示，植牙愈來愈普遍，骨內植體即為「金屬牙根」，植入後接上牙套，原理就像「腳斷了裝上義肢」，恢復咬合功能。

由於植牙費用不便宜，平均一顆約九至十萬，最近坊間出現不少聲稱為水貨的國外植體，比原廠便宜許多；食藥署日前接獲國內業者通報，發現眾多未經授權產品流通市面，品名為「『史得勞曼』純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）（衛部醫器輸字○二七七九四號）」，外包裝係以韓文字樣標示，研判製造地點可能在南韓。

食藥署副署長王德原表示，這批違法植牙醫材疑似透過海運、空運等包裹輸至國內，目前無法估算這批劣質醫材數量有多少，已將這批偽冒品相關資訊如廠牌、型號、批號、外觀等，通知各牙科醫療機構、牙科相關學會，希望醫事人員嚴格把關，另要求加強邊境查驗。

民眾植牙後，如對產品有所疑慮或身體不適，應回診向原醫療機構諮詢。牙醫師或民眾如果發現相關假貨，可檢具相關事證通報，目前食藥署已將全案移送台北地檢署偵辦，根據「醫療器材管理法」未經許可輸入、販售醫療器材，可處最低六萬元、最高二百萬元罰鍰，刑事責任最高可處五年有期徒刑。

王棟源提醒，臨床醫師於植牙術前均會展示植牙醫材的名稱、衛部醫器輸字，民眾最好拍照留證，牙科植體應為鈦金屬。