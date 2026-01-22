聽新聞
0:00 / 0:00
桃機過夜機坪增16停機位 星宇將優先使用
桃園機場運量屢創新高，桃園機場規畫於第三跑道旁設置臨時過夜機坪，去年七月廿五日啟用九個停機位，預計本月卅日再啟用七個停機位，總計增停十六架飛機。桃園機場公司表示，長榮、華航已有既有空間，而星宇空間較少且計畫引進大量新機，臨時過夜機坪將優先給予星宇使用。
至於桃園機場第三跑道計畫，二○二三年九月開工，截至今年一月三日，工程進度達百分之六十六點九，完工日期原訂二○三○年九月，因預定用地還有六百多戶居民未完成搬遷，將延至二○三二年才會完工。
交通部長陳世凱昨赴桃園機場視察，他表示，今年國籍航空公司將引進逾廿二架新機，臨時過夜機坪啟用後，可有效提升運轉效率跟停機空間。桃園機場公司表示，桃機每天約一五○架飛機過夜，第三跑道旁過夜機坪將於十年後拆除，屆時將成為滑行道。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言