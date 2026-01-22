桃機過夜機坪增16停機位 星宇將優先使用

桃園機場運量屢創新高，桃園機場規畫於第三跑道旁設置臨時過夜機坪，去年七月廿五日啟用九個停機位，預計本月卅日再啟用七個停機位，總計增停十六架飛機。桃園機場公司表示，長榮、華航已有既有空間，而星宇空間較少且計畫引進大量新機，臨時過夜機坪將優先給予星宇使用。

至於桃園機場第三跑道計畫，二○二三年九月開工，截至今年一月三日，工程進度達百分之六十六點九，完工日期原訂二○三○年九月，因預定用地還有六百多戶居民未完成搬遷，將延至二○三二年才會完工。

交通部長陳世凱昨赴桃園機場視察，他表示，今年國籍航空公司將引進逾廿二架新機，臨時過夜機坪啟用後，可有效提升運轉效率跟停機空間。桃園機場公司表示，桃機每天約一五○架飛機過夜，第三跑道旁過夜機坪將於十年後拆除，屆時將成為滑行道。