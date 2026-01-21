高鐵南延屏東進入2階環評 環委質疑開發必要性

行政院去年拍板高鐵南延屏東路線由原本的「左營案」改為「高雄案」，昨經環評大會審查，確認計畫進入第二階段環境影響評估。不過由於該案路線與台鐵路線高度重疊，高雄至屏東也有其他交通路網，不少環評委員質疑高鐵南延的必要性與經濟效益，要求開發單位在二階環評強化說明。

根據交通部鐵道局規畫，高鐵南延屏東路線，從高鐵左營站，沿台鐵路線，經高雄市左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮，於大樹區跨越高屏溪後，在屏東縣屏東市台糖六塊厝農場設站，全長廿六點二公里，預計新設高鐵高雄站，和台鐵高雄站、捷運高雄車站三鐵共構，高鐵屏東站則與台鐵遷建的六塊厝車站共站。

由於高鐵南延屏東計畫原本在二○一九年採行左營案，因行經後勁溪、石化產業區，引發地方強烈反對，行政院於二○二三年一月同意將有爭議路段改與高屏二快共用路廊，又遭遇工程技術障礙、未來營運系統等問題，直到二○二四年底才由行政院長卓榮泰宣布改為「高雄案」，行政院也於去年五月拍板定案。

不過昨天會議上，有多名環委質疑高鐵南延必要性。有委員提及，這幾年陸續審議幾件從左營到屏東的交通開發案，這次開發單位理由之一是屏東觀光資源，但「不是屏東有觀光資源，就需要高鐵」，有必要加強說明。

也有環委指出，該區域交通建設案多，已經有二快、國道七號，交通路網密集，「會不會沒必要這麼多案？」鐵道局必須說明競合關係。

再者，若要達到環島一日遊的目標，新左營站到屏東的區間車，十五分鐘就有一班車，綽綽有餘，搞不清楚高鐵南延的需求性在哪裡？

此外，有環委提醒，因路線行經高雄市人口密集區，施工期又長達八點八年，施工階段衝擊大，空汙控制等相關因應措施層級必須拉到最高，也因整個區域有很多工程同時進行，也必須評估各項工程對環境衝擊的加乘效果。

對於跟台鐵路線重疊性高，遭到環委質疑，開發單位、鐵道局說明，以大台北軌道系統為例，高鐵在台北市、新北市，從南港經過台北到板橋，就是跟台鐵路廊平行，南港、台北、板橋三鐵共構皆有效整合都會區軌道路網，發展大眾運輸，高雄方案未來也循同樣思維規畫。