賀陳旦：六塊厝設高鐵站 離屏東市區太遠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

高鐵南延屏東路線從原先的「左營案」改為「高雄案」，因其路線與台鐵高雄捷運路線高度重疊，遭質疑其必要性與經濟效益。交通部前部長賀陳旦直言，高屏間沒有真正運輸的問題，政府應思考推出高強度的交通服務到底是要創造什麼效益。

賀陳旦表示，高雄至屏東間的交通相較宜蘭更為彈性，而高鐵南延屏東路線與台鐵高度重疊，難以想像高鐵南延對當地居民、乘客、產業能促進什麼效益，難道政府要用高鐵取代、吸收台鐵通勤民眾的搭車人潮嗎？加上高鐵屏東站選址在六塊厝，距離屏東市區還有一段距離，民眾搭乘高鐵至屏東後還需思考如何接駁，懷疑其運輸價值。

賀陳旦感嘆，過去常說高鐵會帶動地區發展，民眾對高鐵興建總抱持高度期待，但許多車站興建後已過數十年，仍不見地方經濟蓬勃發展。

他也提到，高鐵南延屏東案如今雖進入二階環評，但環委並不在乎其交通運輸效益，只專注討論生態、地質、汙染等環境問題，對於國家真正有價值的交通疏運、國土開發有效的措施等，都不在討論環節。

對於高鐵南延的效益，賀陳旦批評，高屏這麼短的路程若還發展高鐵，目前的高鐵票價絕對無法支撐，除了需依靠補貼，讓全台納稅人出資給部分搭乘民眾外，也要重新思考台鐵未來該如何發展。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，不管任何重大交通建設都需考量財務評估、經濟效益，對整體發展是否正向。高鐵延伸到屏東站後，後續轉車、接駁都是問題，如何被有效建立來提高整個區域公共運輸系統的便利性，才能帶動屏東地區整體區域的發展，這部分須多加思考。

台大土木工程學教授、台大軌道科技研究中心主任廖慶隆則說，每個人都有搭高鐵的權利，每個地方也都可以興建高鐵站，但前提是先溝通興建的必要性，先理性討論，後續進入規畫作業才會知道可不可行，這才是對重大交通建設正確的態度。

