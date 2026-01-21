聽新聞
藍綠立委 促交部加快高鐵南延期程

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北報導

高鐵南延屏東路線改為高雄方案昨確認計畫進入第二階段環評。由於與台鐵路線高度重疊，環評委員要求二階環評強化說明。藍綠立委都希望交通部加快期程，落實屏東居民交通平權。

國民黨立委蘇清泉指出，討論多年的「高鐵延伸屏東案」至今二階環評還在卡關，目前方案只是「進來一點點」到屏東六塊厝；用最樂觀時程估計，最快通車要到二○三九年，更遑論延伸到對屏東人有效益的潮州案，許多鄉親認為，在屏東坐高鐵，恐怕此生都難實現。

蘇清泉說，屏東地形狹長，又長期欠缺中央關愛的眼神，公共運輸建設落後太多。他呼籲各位環評委員及政府官員，務必加快速度推動屏東交通基礎建設，還給屏東鄉親一個公道。

民進黨立委徐富癸則說，屏東不論是鐵路建設還是高鐵建設，已經落後太久了，高鐵延伸到屏東是真的有其必要性，再加上屏東正處於整個高科技的「Ｓ廊帶」中，也有屏東科學園區，高鐵能南延到屏東，年輕人就有機會留在屏東就業。

至於路線規畫部分，徐富癸認為，尊重交通部的專業，當時鐵道局會調整路線，是為讓路網能與現有的台鐵功能做更完整的搭配，同時路徑選擇，也盡量要求避免影響到鄉親的私有土地或民宅，希望能將衝擊降到最低；他尊重交通部也期待能加快時程。

