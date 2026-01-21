聽新聞
冷眼集／低效益軌道 恐只通往財務黑洞

聯合報／ 本報記者胡瑞玲邱瓊玉
高鐵是否有必要南延屏東，至今仍難以獲得社會共識。圖／聯合報系資料照片

高鐵是否有必要南延屏東，至今仍難以獲得社會共識，真正的問題，不只是高鐵要不要再往南延伸，而是在整體運輸路網已逐漸成形的情況下，南延的效益如何？屏東人潮撐得起高鐵營運嗎？興建成本何時能回收？是否會和台鐵產生競合？若沒有全盤交通配套與財務透明，高鐵南延恐怕服務不到真正需要的人，反而成為全民的負擔。

從交通量能與路網結構來看，高鐵延伸屏東的路線，幾乎與台鐵既有路廊高度重疊，現行從台鐵新左營站出發到六塊厝，搭乘區間車約四、五十分鐘，票價僅五十九元；若改搭高鐵，儘管票價尚未出爐，搭乘時間約廿五分鐘，和台鐵其實差不了多少，也難怪會引發外界質疑南延的必要性。

高鐵南延路線沿台鐵進入市區後，將與高捷紅線並行，根據高屏市府規畫，紅線未來將延伸至林園東港，其路線行經屏東新園鄉、東港鎮等地，在有捷運、台鐵情況下，還需要多一個高鐵嗎？

更別提高屏地區並非交通建設真空地帶，區域內已陸續推動高屏二快、國道七號等快速道路與國道建設，公路系統的中長程運輸能力正持續提升，若高鐵未能清楚界定其在鐵路、捷運與公路體系中的分工角色，反而可能與既有路網形成競合，造成運具之間的內部消耗。

若從經濟效益來看，高鐵屬高成本的建設，必須仰賴穩定且足量運量支撐。然而，屏東人潮撐得起高鐵營運嗎？尤其未來的高鐵屏東站，設在六塊厝，一個位處屏東市區邊緣的車站位置，不僅未能接軌市中心，就連對旅客來說最具吸引力的東港、墾丁、恆春等觀光熱點，也毫無便利可言。

若高鐵延伸工程落成後仍無法吸引足夠旅客，高鐵公司將面臨龐大營運壓力。在票價受控、無法自由調整的條件下，財務虧損勢必需由政府補貼，等同以全民納稅錢填補經濟效益不足的決策後果。

交通建設應以效益為導向，而非政治布局，當高鐵淪為昂貴卻低效的工程時，高鐵南延將不再是交通建設的驕傲，而是一條通往財務黑洞的軌道，甚至是債留子孫的公共建設。

冷眼集／低效益軌道 恐只通往財務黑洞

