新聞眼／海牛文化 擋下綠能入侵
彰化縣芳苑、大城兩鄉十幾年前一度要設置國光石化園區，魏清水當年是號召反國光石化的「頭人」，政府放棄國光石化設廠後，魏清水開辦「海牛學校」當起「校長」，經營海牛車帶遊客體驗潮間帶，去過的人都能體會為何不能設石化廠；近年這片潮間帶又被規畫設光電場，海牛文化也是擋下光電場入侵的幕後功臣。
彰化早年用來拉曳蚵車往返潮間帶的黃牛統稱「海牛」，蚵農利用黃牛懂得調節腳步輕重，且走在泥濘的潮間帶如履平地的特性，當成主要交通工具。魏清水讓海牛車轉型載客，開啟潮間帶觀光新頁。二○一二年齊柏林拍攝「看見台灣」紀錄片，芳苑海牛入鏡，掀起一陣觀光熱潮；同年英國ＢＢＣ來台製作環境專題，首度把彰化的海牛文化推向國際。
魏清水每天上午八點固定升旗，把「學校」辦得有聲有色。他為十餘頭海牛編班，「資優班」的三頭負責載遊客到潮間帶體驗，另八頭「放牛班」則在牛棚裡負責被參觀。這批海牛是近年芳苑鄉發展濕地觀光、吸引人口回流的重要助力。
芳苑鄉從陸上到潮間帶都被規畫設置光電及風機，在地居民極力爭取把這片濕地畫為國家級以上的重要濕地，但內政部遲無下文。彰化環保聯盟副理事長洪新䒴說，海牛文化就是爭取國家級濕地的很好利基，無奈潮間帶土地是國有，中央沒動靜，有一說是濕地沒有法定地位，設光電場就免環評。
洪新䒴說，魏清水留下全台唯一、國際少有的海牛文化，除了是芳苑潮間帶登錄國家級濕地的重要助力，因為是國際矚目的文化資產，也像一道無形的海上長城，阻擋陸域風機、光電板等再生能源設施入侵。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言