新聞眼／海牛文化 擋下綠能入侵

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
「海牛學校」校長魏清水（右）引導海牛載遊客，到潮間帶認識養蚵文化。本報資料照片
彰化縣芳苑、大城兩鄉十幾年前一度要設置國光石化園區，魏清水當年是號召反國光石化的「頭人」，政府放棄國光石化設廠後，魏清水開辦「海牛學校」當起「校長」，經營海牛車帶遊客體驗潮間帶，去過的人都能體會為何不能設石化廠；近年這片潮間帶又被規畫設光電場，海牛文化也是擋下光電場入侵的幕後功臣。

彰化早年用來拉曳蚵車往返潮間帶的黃牛統稱「海牛」，蚵農利用黃牛懂得調節腳步輕重，且走在泥濘的潮間帶如履平地的特性，當成主要交通工具。魏清水讓海牛車轉型載客，開啟潮間帶觀光新頁。二○一二年齊柏林拍攝「看見台灣」紀錄片，芳苑海牛入鏡，掀起一陣觀光熱潮；同年英國ＢＢＣ來台製作環境專題，首度把彰化的海牛文化推向國際。

魏清水每天上午八點固定升旗，把「學校」辦得有聲有色。他為十餘頭海牛編班，「資優班」的三頭負責載遊客到潮間帶體驗，另八頭「放牛班」則在牛棚裡負責被參觀。這批海牛是近年芳苑鄉發展濕地觀光、吸引人口回流的重要助力。

芳苑鄉從陸上到潮間帶都被規畫設置光電及風機，在地居民極力爭取把這片濕地畫為國家級以上的重要濕地，但內政部遲無下文。彰化環保聯盟副理事長洪新䒴說，海牛文化就是爭取國家級濕地的很好利基，無奈潮間帶土地是國有，中央沒動靜，有一說是濕地沒有法定地位，設光電場就免環評。

洪新䒴說，魏清水留下全台唯一、國際少有的海牛文化，除了是芳苑潮間帶登錄國家級濕地的重要助力，因為是國際矚目的文化資產，也像一道無形的海上長城，阻擋陸域風機、光電板等再生能源設施入侵。

