外送Lalamove官網標示「中國台灣」引討論 網憂資安疑慮

外送平台「Lalamove」因外送品項多而聞名，近期有用戶發現，該平台註冊選單中將台灣標示為「中國台灣」，用戶條款更直接寫明「中華人民共和國台灣地區」，在網路上引發議論，也有用戶因擔心「中資」背景引發資安疑慮，因此發起抵制行動，改支持本土的即時快遞服務。

不過，交通部公路局轉述Lalamove的澄清，稱相關字樣是「香港總公司統籌的系統技術格式」，並無政治意涵，後續改稱品牌授權是由「中華人民共和國香港特別行政區」註冊成立的公司提供；也有網友補充，Lalamove在中國本名就叫做「貨拉拉」，該模式先在中國市場做大再進軍海外。

Lalamove 在台灣營運多年獲得好評，近日卻傳出爭議，因網友發現最新的用戶條款中，竟載明平台是由「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司提供，質疑台灣用戶的姓名、電話、地址等敏感個資，都將依照中國法律進行管理？因此有網友表示已刪掉會員停用一陣子，還有民眾向陸委會檢舉。

儘管Lalamove澄清是「香港總公司統籌的系統技術格式」，與政治意涵無關，但批評者認為，作為在台灣落地經營的企業，遵守當地法規並尊重當地使用者是基本義務，以「香港格式」為由強行套用「中華人民共和國」稱謂，顯然避重就輕。

​與此同時，網友們也開始熱議並推薦替代方案，呼籲大眾改用台灣本土開發或無中資疑慮的即時快遞與物流服務。網友指出，台灣本土其實有許多優質的物流與即時快遞，不僅服務品質不輸跨國平台，更重要的是主機與資料都在台灣，受台灣法律保障，不用擔心個資外洩給對岸。