快訊

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

美股早盤／川普稱「不以武力強奪格陵蘭」 三大指數反彈

今彩539第115018期 頭獎槓龜

中央社／ 台北21日電

今彩539第115018期開獎，中獎號碼23、38、04、27、15；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎230注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼402，壹獎69注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼4536，壹獎33注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539

相關新聞

天氣寒冷！6款抗凝血劑、降血壓藥缺貨 台大醫：影響患者恐逾50萬人

攸關民眾健康的抗凝血劑、降血壓用藥缺貨。台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、台大醫院心導管室主任王宗道說，高血壓用藥有替代...

明天低溫下探8度「高山有降雪機率」 下周緊接另一波東北季風

強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天北東降雨明顯，高山也有降雪機率，周末冷氣團逐漸...

台版櫻花前線曝光！日月潭八重櫻提早8天盛開 2地捕捉最美盛況

每年冬末春初，層層堆疊的「八重櫻」開始綻放，中央氣象署表示，今年八重櫻最佳賞櫻期為2月1日至2月14日，開花時間較歷史平...

台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

台中榮總三名醫師遭投訴，放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。中榮報告指出，「廠商未執行醫療行為」後，隨即有媒體公開廠...

台北車站22日危安演習 台鐵籲旅客配合疏散管制

台北車站特定區明天下午2時將舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演習，台鐵表示，演習時段內，請民眾遵從引導並配合疏散避難等管制措...

春節連假慢性病不斷藥 健保署放寬慢箋可提前14天領藥

為因應今年農曆春節長達9天的連續假期，並考量冬季為呼吸道疾病及病毒性腸胃炎的好發期，健保署今年針對慢性病患，只要慢箋領藥...

