天氣寒冷！6款抗凝血劑、降血壓藥缺貨 台大醫：影響患者恐逾50萬人
攸關民眾健康的抗凝血劑、降血壓用藥缺貨。台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、台大醫院心導管室主任王宗道說，高血壓用藥有替代藥品，但患者面臨換藥仍感憂心，抗凝血劑「里先安」為心房顫動治療指引的標準用藥，食藥署將其列入必要藥品清單，供貨不穩預估影響患者3萬至5萬人，雖有替代藥品，但對患者仍是不小的影響。
目前缺藥的六項藥品均為台灣第一三共的產品，包括抗凝血劑「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克」，及降血壓藥「德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克」、「舒脈康膜衣錠5/20毫克」、「舒脈優膜衣錠20/5/12.5毫克」、「舒脈優膜衣錠40/5/12.5毫克」。
王宗道說，抗凝血劑「里先安」為心房顫動治療指引中的標準用藥，心房顫動患者中風機率是一般民眾5倍，用藥可降低中風機率八成。雅脈、舒脈康、舒脈優降血壓效果好，也是高血壓患者主要用藥，全國高血壓患者預估四百萬至五百萬人，保守估計其中一成使用上述藥品。
近期氣溫急降，十分寒冷，王宗道說，門診中高血壓或血壓不穩患者暴增為3到5成，夏天僅占不到1成，嚴重者甚至高血壓引發主動脈剝離、出血性腦中風等，提醒患者冬天更須規律用藥，如服藥後血壓仍偏高，應回診由醫師調整用藥。另外，上述藥品都有替代藥品，但患者對換藥仍感憂心，呼籲若缺藥盡速回診，在醫囑下更換用藥。
王宗道強調，天冷應注意保暖，落實722量血壓原則，也就是一周「7」天都要量血壓，每天「2」次為早晚各一次，每次量「2」遍，每遍間隔5至10分鐘，量完後取較高者記錄，就醫時可提供醫師參考，以防血壓過於波動誘發心腦血管疾病。
台灣第一三共公司指出，供藥不穩因為藥品由國外製造廠生產，但該製造廠於進行ERP系統（企業資源規畫管理系統）更換期間，發生非預期的技術性問題，導致部分生產及出貨排程需要調整。目前系統問題已排除，工廠正加速出貨，整體供應預期仍需約一至三個月調整期。
衛福部食藥署表示，今年一月初陸續接獲藥商通知藥品供應不穩，但這次接獲通報時間，距離真正供藥不穩時間太短了，是否涉及違反「藥事法」將進行調查，目前六項藥品均有替代藥品。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言