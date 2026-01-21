天氣寒冷！6款抗凝血劑、降血壓藥缺貨 台大醫：影響患者恐逾50萬人

攸關民眾健康的抗凝血劑、降血壓用藥缺貨。台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、台大醫院心導管室主任王宗道說，高血壓用藥有替代藥品，但患者面臨換藥仍感憂心，抗凝血劑「里先安」為心房顫動治療指引的標準用藥，食藥署將其列入必要藥品清單，供貨不穩預估影響患者3萬至5萬人，雖有替代藥品，但對患者仍是不小的影響。

目前缺藥的六項藥品均為台灣第一三共的產品，包括抗凝血劑「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克」，及降血壓藥「德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克」、「舒脈康膜衣錠5/20毫克」、「舒脈優膜衣錠20/5/12.5毫克」、「舒脈優膜衣錠40/5/12.5毫克」。

王宗道說，抗凝血劑「里先安」為心房顫動治療指引中的標準用藥，心房顫動患者中風機率是一般民眾5倍，用藥可降低中風機率八成。雅脈、舒脈康、舒脈優降血壓效果好，也是高血壓患者主要用藥，全國高血壓患者預估四百萬至五百萬人，保守估計其中一成使用上述藥品。

近期氣溫急降，十分寒冷，王宗道說，門診中高血壓或血壓不穩患者暴增為3到5成，夏天僅占不到1成，嚴重者甚至高血壓引發主動脈剝離、出血性腦中風等，提醒患者冬天更須規律用藥，如服藥後血壓仍偏高，應回診由醫師調整用藥。另外，上述藥品都有替代藥品，但患者對換藥仍感憂心，呼籲若缺藥盡速回診，在醫囑下更換用藥。

王宗道強調，天冷應注意保暖，落實722量血壓原則，也就是一周「7」天都要量血壓，每天「2」次為早晚各一次，每次量「2」遍，每遍間隔5至10分鐘，量完後取較高者記錄，就醫時可提供醫師參考，以防血壓過於波動誘發心腦血管疾病。

台灣第一三共公司指出，供藥不穩因為藥品由國外製造廠生產，但該製造廠於進行ERP系統（企業資源規畫管理系統）更換期間，發生非預期的技術性問題，導致部分生產及出貨排程需要調整。目前系統問題已排除，工廠正加速出貨，整體供應預期仍需約一至三個月調整期。

衛福部食藥署表示，今年一月初陸續接獲藥商通知藥品供應不穩，但這次接獲通報時間，距離真正供藥不穩時間太短了，是否涉及違反「藥事法」將進行調查，目前六項藥品均有替代藥品。