日本富士山百景攝影展登台 走進大稻埕連結台日情
連結日本富士山與台灣玉山，日本靜岡「富士山百景」攝影展即日起在大稻埕展出，透過日本、台灣攝影師以作品對話，除展出20幅日本富士山作品，也對比台灣玉山觀光交流案例。
「靜岡．富士山20週年特展in台灣」攝影展由BreatheTOKYO東京深呼吸主辦，並在富士山觀光交流協會、大稻埕創意街區發展協會、OLYMPUS PLAZATAIPEI與台灣千里步道協會的共同策劃下促成，今天開幕。
日本富士市政府交流觀光課長松村岳典致詞表示，「富士山百景攝影比賽」作品於日本靜岡縣富士市舉辦，致力於向世人傳達作為日本象徵的富士山之美，今年迎來第20週年的重要里程碑。
松村岳典說，展覽讓人能一同見證富士山四季變化的風貌，以及自然與人們生活交織而成的景色，跨越國界與文化，深深眾人的心。此次能夠首次在海外、並於台北舉辦攝影特展，是進一步深化日本與台灣文化交流的珍貴機會。
BreatheTOKYO東京深呼吸執行長謝琪薏致詞表示，BreatheTOKYO致力於推動台日交流及看見在地，從10年前最開始的富士山永續旅遊，遊在地、吃在地、體驗在地外，這2年也促成高圓寺阿波舞與大稻埕秋穫季兩邊街區及活動的交流，此次把富士山帶進大稻埕，也串聯大稻埕店家文化及物產。
展覽結合日本富士下山觀光旅遊、山岳攝影與永續議題，並歸納為「美景富士」、「稻埕富士」、「永續富士」3大主題，其中更邀請4名台灣攝影師參展，包含鄭妍妍、林建民、陳軍均及羅賓，以各自視角重新詮釋富士山風貌。
此外，為呈現台日山林永續行動的現況，展覽透過富士登山路線及玉山山海圳與富士下山的觀光交流案例，串聯台灣千里步道協會座談行動，讓山林永續更容易被大眾理解。在大稻埕創意街區發展協會邀請下，大稻埕4個在地品牌店家響應展覽，推出富士山系列限定商品。
「靜岡．富士山20週年特展in台灣」攝影展即日起至30日展出，地點在OLYMPUS PLAZA TAIPEI大稻埕旗艦店。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言