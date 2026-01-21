快訊

金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

日本富士山百景攝影展登台 走進大稻埕連結台日情

中央社／ 台北21日電

連結日本富士山與台灣玉山，日本靜岡「富士山百景」攝影展即日起在大稻埕展出，透過日本、台灣攝影師以作品對話，除展出20幅日本富士山作品，也對比台灣玉山觀光交流案例。

「靜岡．富士山20週年特展in台灣」攝影展由BreatheTOKYO東京深呼吸主辦，並在富士山觀光交流協會、大稻埕創意街區發展協會、OLYMPUS PLAZATAIPEI與台灣千里步道協會的共同策劃下促成，今天開幕。

日本富士市政府交流觀光課長松村岳典致詞表示，「富士山百景攝影比賽」作品於日本靜岡縣富士市舉辦，致力於向世人傳達作為日本象徵的富士山之美，今年迎來第20週年的重要里程碑。

松村岳典說，展覽讓人能一同見證富士山四季變化的風貌，以及自然與人們生活交織而成的景色，跨越國界與文化，深深眾人的心。此次能夠首次在海外、並於台北舉辦攝影特展，是進一步深化日本與台灣文化交流的珍貴機會。

BreatheTOKYO東京深呼吸執行長謝琪薏致詞表示，BreatheTOKYO致力於推動台日交流及看見在地，從10年前最開始的富士山永續旅遊，遊在地、吃在地、體驗在地外，這2年也促成高圓寺阿波舞與大稻埕秋穫季兩邊街區及活動的交流，此次把富士山帶進大稻埕，也串聯大稻埕店家文化及物產。

展覽結合日本富士下山觀光旅遊、山岳攝影與永續議題，並歸納為「美景富士」、「稻埕富士」、「永續富士」3大主題，其中更邀請4名台灣攝影師參展，包含鄭妍妍、林建民、陳軍均及羅賓，以各自視角重新詮釋富士山風貌。

此外，為呈現台日山林永續行動的現況，展覽透過富士登山路線及玉山山海圳與富士下山的觀光交流案例，串聯台灣千里步道協會座談行動，讓山林永續更容易被大眾理解。在大稻埕創意街區發展協會邀請下，大稻埕4個在地品牌店家響應展覽，推出富士山系列限定商品。

「靜岡．富士山20週年特展in台灣」攝影展即日起至30日展出，地點在OLYMPUS PLAZA TAIPEI大稻埕旗艦店。

富士山 攝影師 日本

延伸閱讀

日本「最大核電廠」福島核災後首度重啟 數十名長者冒嚴寒示威

不是東京大阪京都 日本一城市網友大推：最人性化適合旅遊

日本最強寒流來襲！日作家示警「大城市最易混亂」：小心殺氣

這股資金比外資買盤高出一倍推動日股上漲

相關新聞

明天低溫下探8度「高山有降雪機率」 下周緊接另一波東北季風

強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天北東降雨明顯，高山也有降雪機率，周末冷氣團逐漸...

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

宜蘭壯圍鄉晚間發生規模4.4地震 最大震度2級、多地有感

1月21日晚間7時47分，宜蘭壯圍鄉發生芮氏規模4.4地震，最大震度2級，震央位於宜蘭縣政府東北方約8公里，深度78.9公里，有多地有感搖晃。

台版櫻花前線曝光！日月潭八重櫻提早8天盛開 2地捕捉最美盛況

每年冬末春初，層層堆疊的「八重櫻」開始綻放，中央氣象署表示，今年八重櫻最佳賞櫻期為2月1日至2月14日，開花時間較歷史平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。