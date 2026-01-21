日本富士山百景攝影展登台 走進大稻埕連結台日情

連結日本富士山與台灣玉山，日本靜岡「富士山百景」攝影展即日起在大稻埕展出，透過日本、台灣攝影師以作品對話，除展出20幅日本富士山作品，也對比台灣玉山觀光交流案例。

「靜岡．富士山20週年特展in台灣」攝影展由BreatheTOKYO東京深呼吸主辦，並在富士山觀光交流協會、大稻埕創意街區發展協會、OLYMPUS PLAZATAIPEI與台灣千里步道協會的共同策劃下促成，今天開幕。

日本富士市政府交流觀光課長松村岳典致詞表示，「富士山百景攝影比賽」作品於日本靜岡縣富士市舉辦，致力於向世人傳達作為日本象徵的富士山之美，今年迎來第20週年的重要里程碑。

松村岳典說，展覽讓人能一同見證富士山四季變化的風貌，以及自然與人們生活交織而成的景色，跨越國界與文化，深深眾人的心。此次能夠首次在海外、並於台北舉辦攝影特展，是進一步深化日本與台灣文化交流的珍貴機會。

BreatheTOKYO東京深呼吸執行長謝琪薏致詞表示，BreatheTOKYO致力於推動台日交流及看見在地，從10年前最開始的富士山永續旅遊，遊在地、吃在地、體驗在地外，這2年也促成高圓寺阿波舞與大稻埕秋穫季兩邊街區及活動的交流，此次把富士山帶進大稻埕，也串聯大稻埕店家文化及物產。

展覽結合日本富士下山觀光旅遊、山岳攝影與永續議題，並歸納為「美景富士」、「稻埕富士」、「永續富士」3大主題，其中更邀請4名台灣攝影師參展，包含鄭妍妍、林建民、陳軍均及羅賓，以各自視角重新詮釋富士山風貌。

此外，為呈現台日山林永續行動的現況，展覽透過富士登山路線及玉山山海圳與富士下山的觀光交流案例，串聯台灣千里步道協會座談行動，讓山林永續更容易被大眾理解。在大稻埕創意街區發展協會邀請下，大稻埕4個在地品牌店家響應展覽，推出富士山系列限定商品。

「靜岡．富士山20週年特展in台灣」攝影展即日起至30日展出，地點在OLYMPUS PLAZA TAIPEI大稻埕旗艦店。