雲門重現鄭宗龍春鬥時期雙舞作 回溯創作原點
雲門舞集年度演出將推出藝術總監鄭宗龍的「一個藍色的地方」以及「來」雙舞作，兩部作品分別在2013年與2015年的雲門舞集2團的「春鬥」演出，藉以回溯鄭宗龍的創作起點。
鄭宗龍表示，這兩部舞作是多年前與雲門2舞者長期磨合、累積默契的成果，曾在美國紐約、英國倫敦、中國北京、上海及新加坡等國際重鎮演出，其中「一個藍色的地方」是紐約時期的內心情緒轉化，「來」則是取自台灣土地，觀察宮廟、陣頭與遶境的創作，「對我而言，能重新回顧這段純粹的創作經驗，極其珍貴。」
根據雲門舞集今天發布的新聞資料，鄭宗龍從小在台北萬華街頭長大，市井生活與廟會文化的節奏，形塑了他身體中野性的律動。自2006年起於雲門2持續編舞，2014年接掌雲門2藝術總監，這個創作平台成為他發展與深化身體語彙的重要基地。
2011年鄭宗龍獲得獎助金前往紐約研習半年，外地生活的節奏、異鄉的孤獨與焦慮，讓他思考身體如何承載內在感知與外在環境，「一個藍色的地方」的創作概念便是在這段期間逐漸成形，並於2013年首演。舞作以無聲開場，6個身影在近乎靜止的寂靜裡顫動、偏移，像是停留在夢與醒之間的片刻。
相對於「一個藍色的地方」的內斂，2015年的「來」則是鄭宗龍向外探尋土地根源的代表作，也是2015年淡水雲門劇場的開幕舞作。鄭宗龍將萬華街頭的廟會文化、八家將步伐與陣頭節奏拆解後重新拼貼，首度嘗試將宮廟文化與當代電子音效融合，這也是代表作「十三聲」的雛形。
雲門舞集2026年度演出「一個藍色的地方」以及「來」雙舞作將於4月18、19日在嘉義縣表演藝術中心，4月25、26日在高雄衛武營國家藝術文化中心，6月25日至28日在台北國家戲劇院登場。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言