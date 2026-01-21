雲門重現鄭宗龍春鬥時期雙舞作 回溯創作原點

雲門舞集年度演出將推出藝術總監鄭宗龍的「一個藍色的地方」以及「來」雙舞作，兩部作品分別在2013年與2015年的雲門舞集2團的「春鬥」演出，藉以回溯鄭宗龍的創作起點。

鄭宗龍表示，這兩部舞作是多年前與雲門2舞者長期磨合、累積默契的成果，曾在美國紐約、英國倫敦、中國北京、上海及新加坡等國際重鎮演出，其中「一個藍色的地方」是紐約時期的內心情緒轉化，「來」則是取自台灣土地，觀察宮廟、陣頭與遶境的創作，「對我而言，能重新回顧這段純粹的創作經驗，極其珍貴。」

根據雲門舞集今天發布的新聞資料，鄭宗龍從小在台北萬華街頭長大，市井生活與廟會文化的節奏，形塑了他身體中野性的律動。自2006年起於雲門2持續編舞，2014年接掌雲門2藝術總監，這個創作平台成為他發展與深化身體語彙的重要基地。

2011年鄭宗龍獲得獎助金前往紐約研習半年，外地生活的節奏、異鄉的孤獨與焦慮，讓他思考身體如何承載內在感知與外在環境，「一個藍色的地方」的創作概念便是在這段期間逐漸成形，並於2013年首演。舞作以無聲開場，6個身影在近乎靜止的寂靜裡顫動、偏移，像是停留在夢與醒之間的片刻。

相對於「一個藍色的地方」的內斂，2015年的「來」則是鄭宗龍向外探尋土地根源的代表作，也是2015年淡水雲門劇場的開幕舞作。鄭宗龍將萬華街頭的廟會文化、八家將步伐與陣頭節奏拆解後重新拼貼，首度嘗試將宮廟文化與當代電子音效融合，這也是代表作「十三聲」的雛形。

雲門舞集2026年度演出「一個藍色的地方」以及「來」雙舞作將於4月18、19日在嘉義縣表演藝術中心，4月25、26日在高雄衛武營國家藝術文化中心，6月25日至28日在台北國家戲劇院登場。