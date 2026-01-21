快訊

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

宜蘭壯圍鄉晚間發生規模4.4地震 最大震度2級、多地有感

聯合新聞網／ 台北訊
01/21-19:47宜蘭縣壯圍鄉發生規模4.4有感地震
01/21-19:47宜蘭縣壯圍鄉發生規模4.4有感地震

2026年1月21日晚上19時47分16秒，宜蘭縣壯圍鄉發生一場芮氏規模4.4的地震，震源深度約78.9公里，屬於中層地震。此次地震震央位於宜蘭縣政府東北方約8.1公里附近，屬於中層深度，因而震波波及範圍較廣。最大震度為2級，台灣多個縣市均有輕微搖晃感受。

最大震度2級地區: 宜蘭縣、臺北市、新北市、桃園市

本次地震在宜蘭縣牛鬥及臺北市信義區、新北市淡水區及桃園市新屋區等地的最大震度達2級，屬於輕震。2級震度表示大多數人能感受到搖晃，電燈及懸掛物輕微晃動，靜止的汽車會有輕微搖擺。該震度對建築物通常無損害，民眾不需特殊防護，只需保持警覺，注意餘震。

最大震度1級地區: 新竹縣、花蓮縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣

新竹縣、花蓮縣、新竹市、苗栗縣、臺中市及彰化縣等地的震度為1級，屬微震範圍，多數民眾靜止時方可察覺微弱搖晃。此類震動強度低，無需額外防震措施。

由於此次地震震度均未達3級以上，未引發顯著震害，民眾仍應遵循一般防震守則。地震發生時，室內應保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」姿勢保護自己，避免靠近窗戶。室外則應選擇空曠地區避難，遠離高架物及電線桿，以避免受傷。

提醒大家，地震後請留意可能的餘震，檢查家中瓦斯與電路安全，保持通訊暢通，並收聽官方防災資訊。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭

延伸閱讀

高雄旗津區15時21分發生規模3.2有感地震 震動範圍集中市區

今深夜至明晨最冷 賈新興：桃園以北及宜蘭高山周五有望賞雪

看見幸福台灣／「幸福城市第4站」宜蘭 全齡照護 縣民有感

看見幸福台灣／宜蘭縣代理縣長林茂盛 環境治理 居住安心

相關新聞

明天低溫下探8度「高山有降雪機率」 下周緊接另一波東北季風

強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天北東降雨明顯，高山也有降雪機率，周末冷氣團逐漸...

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

宜蘭壯圍鄉晚間發生規模4.4地震 最大震度2級、多地有感

1月21日晚間7時47分，宜蘭壯圍鄉發生芮氏規模4.4地震，最大震度2級，震央位於宜蘭縣政府東北方約8公里，深度78.9公里，有多地有感搖晃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。