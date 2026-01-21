宜蘭壯圍鄉晚間發生規模4.4地震 最大震度2級、多地有感
2026年1月21日晚上19時47分16秒，宜蘭縣壯圍鄉發生一場芮氏規模4.4的地震，震源深度約78.9公里，屬於中層地震。此次地震震央位於宜蘭縣政府東北方約8.1公里附近，屬於中層深度，因而震波波及範圍較廣。最大震度為2級，台灣多個縣市均有輕微搖晃感受。
最大震度2級地區: 宜蘭縣、臺北市、新北市、桃園市
本次地震在宜蘭縣牛鬥及臺北市信義區、新北市淡水區及桃園市新屋區等地的最大震度達2級，屬於輕震。2級震度表示大多數人能感受到搖晃，電燈及懸掛物輕微晃動，靜止的汽車會有輕微搖擺。該震度對建築物通常無損害，民眾不需特殊防護，只需保持警覺，注意餘震。
最大震度1級地區: 新竹縣、花蓮縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣
新竹縣、花蓮縣、新竹市、苗栗縣、臺中市及彰化縣等地的震度為1級，屬微震範圍，多數民眾靜止時方可察覺微弱搖晃。此類震動強度低，無需額外防震措施。
由於此次地震震度均未達3級以上，未引發顯著震害，民眾仍應遵循一般防震守則。地震發生時，室內應保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」姿勢保護自己，避免靠近窗戶。室外則應選擇空曠地區避難，遠離高架物及電線桿，以避免受傷。
提醒大家，地震後請留意可能的餘震，檢查家中瓦斯與電路安全，保持通訊暢通，並收聽官方防災資訊。
▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
